Tragödie bei Babyparty: Mädchen wird von Hund attackiert und stirbt

Ein Pitbull-Angriff in Baytown endete tragisch: Ein sechs Monate altes Baby verlor sein Leben.

Ein tragischer Vorfall erschütterte die Gemeinde Baytown in Texas am 1. April. An diesem Tag wollte eine junge Mutter den sechsmonatigen Geburtstag ihrer Tochter feiern, als ein schreckliches Ereignis ihren Alltag erschütterte. Die Familie lebte mit zwei Pitbulls in ihrer Wohnung. Einer der Hunde zeigte plötzlich aggressives Verhalten und griff das Baby an, während der andere Hund in einem Zwinger untergebracht war.

Eine Nachbarin berichtete von der dramatischen Situation: „Überall war Blut. Sie klopfte an meine Tür, das Baby im Arm. Die Mutter war völlig aufgelöst.“ Trotz der schnellen Überführung des Mädchens in ein nahegelegenes Krankenhaus, war es den Ärzten nicht möglich, das Leben des Babys zu retten. Es erlag den schweren Verletzungen.

Hunde in Gewahrsam

Nach diesem Vorfall wurden beide Hunde von den Tierschutzbehörden in Gewahrsam genommen. Die Familie entschied sich, den angreifenden Pitbull einschläfern zu lassen.