Schikane auf der Nordbrücke: Section Control ohne Baustelle

Das Nadelöhr auf der Nordbrücke, verursacht durch Randbalkensicherungen und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, soll die kommenden vier Jahre bestehen bleiben. Wahrscheinlich sogar länger. Das verstimmt viele Autofahrer täglich! Hier ein Leserkommentar zur Lage auf der Nordbrücke in Wien…

Leserkommentar

Was soll das bitte? Eine Section Control auf der Nordbrücke, obwohl keine Baustelle in Sicht ist? Jeden Tag stehe ich im Stau, quäle mich über diese verfluchte Brücke, und was bekomme ich? Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h, an die sich kein Autofahrer hält weil alle zu viel Angst vor der Section Control haben. Also schleiche ich hinter den Autofahrern her, die meinen, dass 30 km/h das neue 60 km/h ist. Das ist einfach nur eine Verarsche von vorne bis hinten. Und weshalb? Weil die ÖBB sich einbildet genau JETZT – nachdem die Section Control auf der Nordbrücke erbaut wurde – ihre Stammstrecke sanieren zu müssen? Und weil ÖBB und ASFINAG gemeinsam beschlossen haben, dass dann mehr Autofahrer unterwegs sind? Aber VOR dem ganzen Trara konnten sich die ÖBB und ASFINAG Chefs nicht zusammen sprechen? Unfähig zur Planung müssen jetzt alle Autofahrer leiden! Besonders die Pendler! Weils ja eh wurscht is, gell?

Und die Randbalkensicherung steht schon ewig da, wird aber dann noch weitere vier Jahre bestehen bleiben – ohne Baustelle! Und nach diesen vier Jahren müssen wir erst die Baustelle abwarten. Wer weiß wie lange die Nordbrücke dann verbaut wird!? Das ist doch lächerlich!

Wozu braucht es die Section Control, wenn die eigentliche Baustelle noch nicht einmal in der Nähe ist? Das ist wie in einem Krimi, bei dem man nicht weiß, was die Bösen vorhaben, aber man wird trotzdem ausgebremst. Und ich wette, es bleibt nicht bei den 60 km/h. Das ist eine Frechheit! Die ÖBB und die ASFINAG lassen uns jetzt vier Jahre leiden, weil die Leute in Zukunft mehr mit dem Auto fahren werden? So habe ich die Argumentation der beiden Unternehmen verstanden. Lächerlich! Wie sieht es dann erst 2027 aus? Wahrscheinlich habe ich dann eine Fußgängerampel auf meinem Armaturenbrett!

Das ist keine Generalerneuerung, das ist eine Generalverarschung! Ich hoffe, sie reißen die komplette Nordbrücke ab, bevor ich vor lauter Schleicherei meinen Verstand verliere. Das ist ein schlechter Witz, und ich weiß schon, wer dafür zahlen darf. Der Autofahrer, wie immer, der hinten ansteht. Das ist Wahnsinn!

Anmerkung der Redaktion:

Dieser Beitrag spiegelt ausschließlich die Meinung des Autors wider. Nicht die Meinung der KOSMO Redaktion.