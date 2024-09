Schlaganfall am Steuer: 73-Jähriger rast in Mauer – Gattin stirbt

Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Samstag in St. Radegund bei Graz: Ein 73-jähriger Grazer erlitt während der Fahrt einen Schlaganfall und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Schlaganfall während der Fahrt

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:20 Uhr. Der 73-jährige Mann war auf einer Gemeindestraße in Richtung des Ortszentrums von St. Radegund unterwegs, seine Frau saß auf dem Beifahrersitz. Laut Polizei erlitt der Lenker während der Fahrt einen Schlaganfall, wodurch er unkontrolliert aufs Gaspedal trat und das Fahrzeug in eine Stützmauer am Straßenrand krachte.

Sofortige Rettungsmaßnahmen

Nach dem Aufprall wurden umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Der schwer verletzte Fahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. Seine Ehefrau, die ebenfalls im Auto angeschnallt war, erlag jedoch noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Notärzte versuchten vergeblich, die 71-Jährige zu reanimieren.

Laut Polizei waren sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin ordnungsgemäß angeschnallt.