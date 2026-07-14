Schluss mit ewigem Warten: Wien startet digitale Plattform für OP-Termine

Wer in Wien auf eine Operation wartet, soll künftig schneller an einen Termin kommen – dank eines neuen digitalen Wegs.

Der Wiener Gesundheitsverbund und die Vinzenz Gruppe erproben gemeinsam eine neue Online-Plattform, die den Zugang zu planbaren Operationen in Wien erleichtern und bestehende Wartezeiten reduzieren soll. Über das Portal können Patientinnen und Patienten ihre Daten erfassen und medizinische Befunde hochladen. Anschließend werden ihnen Terminvorschläge für eine Ambulanzvorstellung in einem der beteiligten Krankenhäuser unterbreitet.

Der eigentliche Operationstermin wird erst nach der ärztlichen Untersuchung gemeinsam mit der jeweiligen Klinik festgelegt. Voraussetzung für die Nutzung ist eine fachärztliche Überweisung.

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Pilotprojekt startet

In einem ersten Schritt richtet sich das Pilotprojekt an Personen, die einen Eingriff zum Einsetzen eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenks benötigen. Schrittweise soll die Plattform künftig auch für weitere Operationen mit langen Wartezeiten geöffnet werden.

Hintergrund der Initiative ist die lange Wartezeit auf diese Eingriffe: Eine im Jahr 2025 veröffentlichte österreichweite Patientenbefragung ergab für Knieoperationen eine mediane Wartezeit von 30 Wochen und für Hüftoperationen eine mediane Wartezeit von 27 Wochen.

Die Zuweisung erfolgt grundsätzlich an jenes Spital, das den frühestmöglichen Termin anbieten kann. Wer ein bestimmtes Krankenhaus bevorzugt, kann dies angeben, muss dabei jedoch eine längere Wartezeit einkalkulieren.

Für Menschen ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, sich telefonisch über die Gesundheits-Hotline 1450 anzumelden.