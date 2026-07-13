Nach Dalić-Rücktritt: Kroatien stellt neuen Teamchef vor!

Eine Rückkehr mit Symbolkraft: Slaven Bilic übernimmt wieder das Amt, das ihn einst groß gemacht hat.

Slaven Bilic kehrt auf die kroatische Trainerbank zurück. Der kroatische Fußballverband HNS gab am Montag bekannt, dass der 57-Jährige erneut die Nationalmannschaft übernimmt – eine Vertragslaufzeit wurde dabei nicht kommuniziert. Nun tritt er das Erbe von Zlatko Dalic an, der nach dem Sechzehntelfinale-Aus bei der Weltmeisterschaft gegen Portugal – einem 1:2 – seinen Rücktritt erklärt hatte.

Verbandspräsident Marijan Kustic ordnete die Aufgabe klar ein: „Die Nachfolge von Zlatko anzutreten, ist keine leichte Aufgabe“, sagte er mit Blick auf den Vize-Weltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022, „doch wir sind davon überzeugt, dass Slaven der richtige Mann für diese Rolle ist.“

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Bilics Rückkehr

Für Bilic ist es eine Rückkehr zu alten Wirkungsstätten: Bereits von 2006 bis 2012 stand er an der Seitenlinie der „Vatreni“. Als Spieler absolvierte der einstige Abwehrrecke 44 Länderspiele und erzielte dabei drei Tore.

In seiner ersten Amtszeit als Nationaltrainer führte er die Kroaten 2008 ins EM-Viertelfinale. Weniger erfolgreich verliefen die folgenden Jahre: Die WM 2010 verpasste das Team unter seiner Führung, bei der EM 2012 war bereits nach der Vorrunde Endstation.

Erfahrung und Anspruch

Zuletzt saß Bilic beim saudischen Erstligisten Al-Fateh auf der Bank. Die Rückkehr nach Kroatien empfindet er als „größtmögliche Ehre“. Den Erwartungsdruck kennt er, scheut ihn aber nicht: „Doch wer Kroatien trainiert, muss darauf vorbereitet sein – schließlich sind wir eine Fußballnation, die mit ihrer Mannschaft fiebert und lebt.“

Mit Blick auf seine eigene Entwicklung zieht Bilic eine selbstbewusste Bilanz: „Ich bin heute ein reiferer und erfahrenerer Trainer“, sagte er. Den Antrieb von einst habe er dabei nicht verloren – „nach wie vor denselben Tatendrang und den Wunsch, Kroatien als starke, mutige und erfolgreiche Mannschaft zu sehen.“