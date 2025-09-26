Schluss mit Urlaubsstau: Kroatien plant neues Mautsystem ab 2026

Schluss mit Stau an Mautstellen: Kroatien verabschiedet sich von Bargeld und Kassenhäuschen. Das neue digitale System verspricht Urlaubern ab 2026 freie Fahrt.

Kroatien stellt sein Mautsystem komplett um. Ab Herbst 2026 werden die klassischen Mautstationen auf kroatischen Autobahnen durch ein digitales System ersetzt. Bis August des kommenden Jahres bleibt die herkömmliche Mauterhebung noch in Betrieb. Das aktuelle System, bei dem Reisende an den Mautstellen bar oder mit Karte zahlen müssen, führt besonders in der Hauptreisezeit regelmäßig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Digitalisierung soll diese Stausituationen künftig vermeiden und kommt vor allem Urlaubern zugute.

Die Kosten für die Einführung des neuen Systems werden auf rund 100 Millionen Euro geschätzt, wobei ein Großteil durch EU-Fördermittel aus dem Nationalen Aufbau- und Resilienzplan finanziert werden soll. Die technische Umsetzung umfasst die Installation von Kameras und Sensoren zur automatischen Kennzeichenerkennung an allen Auf- und Abfahrten der kroatischen Autobahnen.

Digitale Kennzeichenerfassung

Laut ADAC stehen Autofahrern nach der Umstellung zwei unterschiedliche Zahlungsmethoden zur Verfügung. Die erste Option funktioniert über die digitale Erfassung des Kennzeichens: Fahrzeughalter registrieren ihr Nummernschild vorab über ein spezielles Onlineportal und hinterlegen dort ihre Zahlungsdaten. Beim Befahren der Autobahn erfassen Scanner an den Auf- und Abfahrten das Kennzeichen automatisch und buchen die fällige Mautgebühr ab. Diese Variante steht ausschließlich für Motorräder und Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht unter 3,5 Tonnen zur Verfügung.

Für spontane Autobahnnutzer werden zusätzliche Schnellregistrierungsspuren eingerichtet, an denen eine kurzfristige Anmeldung des Kennzeichens samt Zahlungsmethode möglich ist.

ENC-Mautbox

Als Alternative dient eine fest im Fahrzeug installierte Mautbox, das sogenannte ENC-Gerät (Electronic Number Collection). Es funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie die österreichische Go-Box und rechnet die Mautgebühren automatisch ab.

Für Lastkraftwagen, Busse und alle anderen Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wird diese zweite Zahlungsmethode verpflichtend sein.