„Schmetterling ohne Flügel“: Ismail bekommt kein Stipendium von bosnischen Behörden

Neue Flüchtlingsroute nach Europa: Immer mehr Migranten in Bosnien-Herzegowina

In Bosnien-Herzegowina steigt die Zahl der Flüchtlinge immer weiter an. Das Balkan-Land könnte eine Schlüsselposition für Migranten in der Region einnehmen. Immer mehr Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan gelangen auf ihrem Weg in die Europäische Union nach Bosnien-Herzegowina. Sie…