Schock im Gerichtssaal: Angeklagter wirft sich auf Richterin (VIDEO)

In einem Gerichtssaal in Las Vegas, USA, hat sich ein erschreckendes Drama abgespielt. Ein 30-jähriger Mann, der wegen schwerer Körperverletzung verurteilt wurde, ist nach der Urteilsverkündung mit einem Hechtsprung über das Pult der Richterin gesprungen und hat sie brutal attackiert.

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nachdem die Richterin, Mary Kay Holthus, das Urteil verkündet hatte. Der Angeklagte hatte während seiner Verteidigungsrede behauptet, er habe psychische Probleme gehabt, sei nun aber auf dem richtigen Weg. Trotz seiner Bemühungen, eine Bewährungsstrafe zu erlangen, blieb Richterin Holthus standhaft und verurteilte ihn zu einer Haftstrafe.

Richterin und Angeklagter schwer verletzt

Die Reaktion des Mannes war schockierend. Ein im Gerichtssaal aufgenommenes Video zeigt, wie der Mann abrupt aufsteht und ausruft: „Aaah, fuck that, bitch!“, bevor er sich auf die Richterin stürzt. Bilder des Angriffs wurden schnell in den sozialen Medien verbreitet und zeugen von der Brutalität des Vorfalls.

Der Angriff war so heftig, dass die Richterin von ihrem Stuhl geworfen wurde und beide hinter dem Schreibtisch verschwanden. Sicherheitskräfte hatten offensichtlich Schwierigkeiten, den Angreifer zu bändigen, was die Dramatik der Situation noch verstärkte.

Die Folgen des Angriffs waren ernst. Richterin Holthus und ein Marshal wurden so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Ihr Zustand wird laut Channel 13 überwacht. Das Gericht äußerte sich auf Twitter zu dem Vorfall: „Wir senden unsere aufrichtigen Genesungswünsche an die Bezirksrichterin Mary Kay Holthus und den Marshal, der heute in ihrem Gerichtssaal verletzt wurde. Ihr Engagement für die Justiz und das Gericht ist wirklich lobenswert.“

Der Angriff könnte für den Täter schwerwiegende Konsequenzen haben. Es ist davon auszugehen, dass das Gefängnisurteil nun noch härter ausfallen wird. Der Mann war bereits zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten: 2015 wegen versuchten Diebstahls und 2021 wegen häuslicher Gewalt.