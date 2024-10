Schock im Zug: Teenager erschreckt Fahrgäste mit Waffe

In der Nacht auf Dienstag wurde ein Regionalzug am Güterbahnhof Wolfurt (Bezirk Bregenz) gestoppt, nachdem ein 19-Jähriger mit einer Schreckschusspistole hantierte.

Mehrere Polizeistreifen durchsuchten den Zug und kontrollierten die Passagiere. Die Beamten wurden fündig und stellten die Waffe sicher. Gegen den jungen Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen Störung der öffentlichen Ordnung, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Österreich hält an Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei festÖsterreich verlängert seine Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei bis April 2025, um illegaler Migration entgegenzuwirken.

Österreich hält an Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei festÖsterreich verlängert seine Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei bis April 2025, um illegaler Migration entgegenzuwirken. Vater zwingt Kind Herdplatte einzuschalten – Stiefsohn verbrenntEin Mann aus Belgrad wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine eigenen Kinder misshandelt hatte.

Vater zwingt Kind Herdplatte einzuschalten – Stiefsohn verbrenntEin Mann aus Belgrad wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, nachdem er seine eigenen Kinder misshandelt hatte. Sechsjähriger verprügelt VolksschullehrerinEin sechsjähriger Schüler verletzt seine Lehrerin erheblich. Der Vorfall wirft Fragen zum Umgang mit Gewalt in der Schule auf.

Die Landesleitzentrale erhielt um 0.17 Uhr die Meldung, dass sich ein bewaffneter Mann im Zug von Bregenz nach Bludenz aufhalte. Über den Notfallkoordinator der ÖBB wurde der Zug daraufhin in Wolfurt gestoppt. Insgesamt waren 18 Polizisten an der Durchsuchung und Kontrolle der Fahrgäste beteiligt.