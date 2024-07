Schock in Klagenfurt: Ex-Mann attackiert Frau brutal!

Ein dramatischer Vorfall ereignete sich am Sonntagabend in Klagenfurt, als ein 29-jähriger Mann in einer gewalttätigen Auseinandersetzung seine 43-jährige Ex-Frau schwer verletzte. Die Polizei musste eingreifen, um den Angreifer festzunehmen.

Streit eskaliert im Europapark

Die Beamten, die in der Nähe einer Veranstaltung für Verkehrsordnung sorgten, wurden Zeugen eines lautstarken Streits zwischen dem 29-Jährigen und der 43-Jährigen im Europapark gegenüber einem bekannten Hotel. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Mann seine ehemalige Partnerin attackierte.

Gewalttätiger Angriff

In einem Moment der Unaufmerksamkeit der Frau nutzte der Mann die Gelegenheit für einen gewalttätigen Angriff. Nachdem die Frau einen Gegenstand fallen ließ und sich bückte, wurde sie von ihrem Ex-Mann mit beiden Händen gestoßen, was zu ihrem Sturz führte. Anschließend trat der Angreifer sie mit voller Wucht in das Gesicht, woraufhin sie regungslos liegen blieb.

Polizeieinsatz und Festnahme

Die alarmierten Polizisten intervenierten umgehend. Der 29-Jährige versuchte noch, sich der Festnahme zu entziehen, wurde jedoch von den Beamten schnell überwältigt und zu Boden gebracht. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung konnte eine sofortige Einvernahme nicht durchgeführt werden; er wurde stattdessen in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Maßnahmen zum Schutz des Opfers

Die verletzte Frau erhielt Erstversorgung vor Ort und wurde anschließend in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt eingeliefert. Die Polizei erließ gegen den Täter ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot, um weiteren Gefährdungen vorzubeugen.