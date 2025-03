Schock in Salzburg: Flugzeug stürzt bei Landung ab

Am Dienstag ereignete sich in Zell am See ein Flugzeugabsturz. Feuerwehr, Polizei und Rettung waren im Großeinsatz.

Am Dienstag kam es zu einem Absturz eines Kleinflugzeugs beim Landeanflug auf den Flughafen der Stadt Zell am See. Laut ORF kam das Flugzeug auf einer Wiese neben dem Rollfeld zum Stillstand. Die Maschine, die nicht aus Österreich stammte, sollte in Zell am See zwischenlanden.

Über den Gesundheitszustand des Piloten liegen derzeit keine Informationen vor. Klaus Portenkirchner, Bezirksfeuerwehrkommandant der Region Pinzgau, berichtete gegenüber Salzburg24, dass das Flugzeug nach dem Absturz auf der Wiese liegen blieb und nicht in Brand geriet.

Hilfe vor Ort

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei waren schnell vor Ort, um die Lage zu sichern. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Das Innenministerium hat die Flugunfallkommission mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt. Es wird erwartet, dass bald weitere Details bekannt gegeben werden.