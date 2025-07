Schock-Studie: So viel Lebenszeit raubt dir jede Zigarette wirklich!

Mit jeder Zigarette tickt die Lebensuhr rückwärts – eine Packung täglich kostet fast sieben Stunden Lebenszeit. Doch die Forschung macht Hoffnung für alle Aufhörwilligen.

Jede Zigarette kostet Raucher etwa 20 Minuten Lebenszeit, wie eine aktuelle Untersuchung im Journal of the American Medical Association belegt. Bei einer täglich konsumierten Packung summiert sich dieser Verlust auf nahezu sieben Stunden pro Tag. Der Schaden beschränkt sich nicht nur auf die verkürzte Lebensspanne, sondern betrifft auch die Qualität der verbleibenden Jahre, die ansonsten im Kreise von Angehörigen verbracht werden könnten.

Die auf britischen Daten basierende Forschungsarbeit zeigt deutlich: Die negativen Auswirkungen des Tabakkonsums verstärken sich mit der Zeit. Mit jedem Jahr als Raucher schwindet mehr Lebenszeit. Dennoch gibt es Grund zur Hoffnung – selbst für Menschen, die bereits jahrelang rauchen.

Vorteile des Aufhörens

Wer beispielsweise zum Jänneranfang die Zigaretten aus dem Alltag verbannt, kann bereits nach kurzer Zeit den fortschreitenden Verlust an Lebenszeit spürbar eindämmen. Neben der längeren Lebensdauer profitieren Ex-Raucher von weiteren gesundheitlichen Verbesserungen. Ergänzende Forschungsergebnisse belegen, dass sich die Abwehrkräfte nach einem Rauchstopp allmählich erholen – wenngleich eine vollständige Regeneration des Immunsystems mehrere Jahre in Anspruch nehmen kann.

Fachleute sind sich einig: Der ideale Zeitpunkt für den Abschied von der Zigarette ist immer das Hier und Jetzt. Jede vermiedene Zigarette bedeutet einen Zugewinn an Lebenszeit und Gesundheit.

Jedes Alter zählt

Besonders ermutigend: Ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Lebensalter. Die Wissenschaftler unterstreichen, dass Personen, die bereits in jungen Jahren – etwa zwischen 20 und 30 – den Tabakkonsum beenden, ihre Lebenserwartung fast vollständig an jene von Nichtrauchern angleichen können. Doch auch wer erst später aufhört, erzielt beachtliche Vorteile.

„Unabhängig vom Alter verlängert ein Rauchstopp die Lebenszeit und verbessert die Lebensqualität“, erklärt Dr. Sarah Jackson, die leitende Autorin der Studie.

Wege in ein rauchfreies Leben

Wer den Absprung schaffen möchte, kann in Österreich auf mehrere wissenschaftlich anerkannte Unterstützungsangebote zurückgreifen. Das Rauchfrei-Telefon der Österreichischen Gesundheitskasse unter 0800 810 013 bietet kostenlose individuelle Beratung. Die Erfolgsraten strukturierter Programme liegen nach sechs Monaten bei etwa 20 bis 30 Prozent.

Besonders effektiv ist die Kombination aus persönlicher Beratung und medikamentöser Unterstützung wie Nikotinersatzprodukten. „Die gesundheitlichen Vorteile setzen bereits wenige Tage nach dem Aufhören ein“, bestätigt Dr. Jackson. „Die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert sich spürbar und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt deutlich.“

Neben Nikotinpflastern und -kaugummis haben sich auch zertifizierte Rauchstopp-Kurse bewährt. Die Österreichische Gesellschaft für Pneumologie und die Österreichische Krebshilfe betonen, dass die gewonnene Lebenszeit sich rasch summiert – wer beispielsweise zehn Zigaretten täglich aufgibt, gewinnt innerhalb eines Jahres rund 50 Lebenstage zurück.