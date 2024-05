Schockierende Zahlen: Kriminalität an Wiener Schulen explodiert

Wien erlebt einen alarmierenden Anstieg der Kriminalität an seinen Schulen. Die jüngsten Statistiken offenbaren einen fast verdoppelten Anstieg von Straftaten von 2021 bis 2023. Nun werden Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit an den Bildungseinrichtungen zu erhöhen.

Vermögensdelikte am häufigsten

Die vorliegenden Daten zeigen einen erschreckenden Trend: Die Zahl der Straftaten an Wiener Schulen hat sich innerhalb von zwei Jahren nahezu verdoppelt. Waren es im Jahr 2021 noch 962 Delikte, stieg die Zahl im Jahr 2023 auf 1.932. Insbesondere Delikte gegen Leib und Leben haben zugenommen, von 289 Fällen auf 722. Vermögensdelikte führen mit über 1.000 Vorfällen die Liste der Straftaten an.

Mehr als die Hälfte der Verdächtigen sind Ausländer

Eine detailierte Analyse der Tatverdächtigen zeigt, dass 55,78 Prozent der Verdächtigen im Jahr 2023 keine österreichischen Staatsbürger sind. Dies entspricht 704 von 1.262 Verdächtigen. Besonders hervorzuheben ist der Anstieg der Tatverdächtigen aus Syrien, deren Zahl sich in nur drei Jahren von 24 auf 123 erhöht hat, sowie ein überraschender Anstieg bei Verdächtigen aus Nigeria.

Bundesweite Zahlen

Die deutliche Zunahme ist kein isoliertes Phänomen Wiens. Auch andere Bundesländer verzeichnen einen Anstieg: Von Niederösterreich (536 auf 881) über Oberösterreich (497 auf 875) bis hin zur Steiermark (456 auf 784). Selbst in Kärnten (170 auf 332) und Salzburg (225 auf 326) lässt sich diese bedenkliche Tendenz erkennen.

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit

Angesichts der besorgniserregenden Entwicklungen kündigte Bildungsminister Martin Polaschek die Einführung verpflichtender Kinderschutzkonzepte an allen österreichischen Schulen an. Diese Konzepte umfassen Risikoanalysen, die Bildung von Kinderschutzteams, Verhaltenskodizes und Anleitungen für den Umgang mit Verdachtsfällen. Das Ziel ist, einen weiteren Anstieg der Kriminalität an Schulen zu verhindern.