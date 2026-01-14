Moskaus Seemacht schwindet: Militärexperten gestehen offen ein, dass Russlands Flotte nicht mehr fähig ist, eigene Öltanker vor internationalen Zugriffen zu schützen.

Russlands Marine gerät zunehmend in die Defensive. Militärexperten räumen inzwischen offen ein, dass die Flotte nicht mehr in der Lage ist, russische Öltanker vor dem Zugriff ausländischer Mächte zu schützen. Diese Einschätzung fällt in eine Zeit, in der US-Streitkräfte weiterhin sanktionierte Schiffe weltweit beschlagnahmen.

Russische Verteidigungsexperten haben in den vergangenen Tagen eingestanden, dass es Moskau an Schiffen, Reichweite und logistischen Kapazitäten mangelt, um Begleit- oder Schutzmissionen über große Distanzen durchzuführen. Diese Eingeständnisse erfolgten, nachdem amerikanische Kräfte den unter russischer Flagge fahrenden Rohöltanker „Marinera“ im Nordatlantik beschlagnahmt hatten – und das trotz der Präsenz russischer Marineschiffe und eines U-Boots in der Region.

Der Militärkanal „Voyennyy Osvedomitel“ bezeichnet die Vorstellung, Russland könnte „amerikanische Schiffe stürmen“, um Beschlagnahmungen von Tankern zu verhindern, als völlig unrealistisch. Die russische Marine verfüge „schlichtweg nicht über solche Fähigkeiten“, heißt es dort. Der Kanal betont zudem, dass lange angekündigte Modernisierungsprogramme zum Erliegen gekommen seien, während die verbliebenen Schiffe aus der Sowjetära ohne angemessene Nachrüstungen zunehmend veralten.

Gescheiterte Modernisierung

Eine weitere von kremlnahen Medien zitierte Analysequelle liefert eine detaillierte Bestandsaufnahme der Flotte. Demnach hatte Russland bis 2020 den Bau von 44 bis 50 neuen Korvetten und Fregatten geplant – basierend auf Programmen aus den frühen 2000er Jahren. Tatsächlich erhielt die Marine jedoch nur 16 Schiffe, darunter 10 Korvetten, deren Fähigkeit zum „aktiven Einsatz im Nordatlantik unter Winterbedingungen“ als fraglich eingestuft wird.

Von den übrigen sechs Schiffen sind derzeit zwei im Schwarzen Meer blockiert, wo sie aufgrund des Ukraine-Krieges und der von der Türkei gemäß der Montreaux-Konvention verhängten Beschränkungen festsitzen. Dieselbe Quelle führt an, dass Russland ursprünglich plante, etwa 20 große U-Boot-Abwehrschiffe, Zerstörer und Kreuzer aus sowjetischen Beständen zu modernisieren. Bis heute wurden jedoch nur zwei Schiffe umfassend aufgerüstet: der Kreuzer „Marschall Ustinov“ und die Fregatte „Marschall Saposnikov“.

Begrenzte Reichweite

Die übrigen Schiffe aus der Sowjetzeit gelten zwar technisch noch als seetüchtig, doch laut Analysten sind sie nicht mehr zu nachhaltigen Operationen fernab heimischer Gewässer fähig. Die verbleibenden Schiffe erster und zweiter Klasse reichen nach Experteneinschätzung aus, um Präsenz in der Ostsee und der Barentssee zu zeigen – nicht aber, um tausende Kilometer von russischen Stützpunkten entfernt rund um die Uhr Schutz zu gewährleisten.