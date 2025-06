Schritt Richtung Autoritarismus“ – Trump will Kaliforniens Gouverneur verhaften lassen

Der Konflikt zwischen Washington und Kalifornien eskaliert: Trump befürwortet die Verhaftung von Gouverneur Newsom im Streit um Einwanderungspolitik.

US-Präsident Donald Trump hat sich für eine mögliche Festnahme des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom im Zusammenhang mit Einwanderungsprotesten ausgesprochen. Auf die Frage eines Journalisten, ob er die Verhaftung Newsoms befürworten würde, nachdem dieser den Einwanderungsberater des Weißen Hauses, Tom Homan, herausgefordert hatte, antwortete Trump knapp: „Das würde ich.“

Homan, von US-Medien als „Grenzkaiser“ der Trump-Administration bezeichnet, hatte am Samstag gedroht, jeden zu verhaften, der die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze in Kalifornien behindere. Diese Drohung richtete sich explizit auch gegen Gouverneur Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, sollten sie „die Grenze überschreiten“ und „die Strafverfolgungsbehörden bei der Ausübung ihrer Arbeit behindern“.

Newsoms Reaktion

Newsom reagierte scharf auf Trumps Äußerungen: „Der Präsident der Vereinigten Staaten hat gerade zur Verhaftung eines amtierenden Gouverneurs aufgerufen. Dies ist ein Tag, von dem ich gehofft hatte, ihn in Amerika nie zu erleben“, schrieb der Demokrat auf der Plattform X. „Es ist mir egal, ob Sie Demokrat oder Republikaner sind, dies ist eine Grenze, die wir als Nation nicht überschreiten dürfen – dies ist ein unverkennbarer Schritt in Richtung Autoritarismus.“

Eskalation in Kalifornien

Die Spannungen in Kalifornien haben sich verschärft, nachdem Trump die Nationalgarde nach Los Angeles beordert hatte. Seit Sonntag sind Gardisten in der Stadt stationiert, um gegen Unruhen und Proteste vorzugehen. Die Demonstrationen waren ausgebrochen, nachdem Inspektoren der Einwanderungsbehörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) Razzien in lokalen Unternehmen auf der Suche nach Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere durchgeführt hatten.

Sowohl Gouverneur Newsom als auch Bürgermeisterin Bass hatten gegen diese Maßnahmen protestiert.