Sofort Geld her!“ – Jugendbande bricht Opfer den Kiefer

Was als fröhlicher Abend auf dem St. Pöltner Volksfest begann, endete für einen Schüler im Krankenhaus. Acht Jugendliche forderten Geld und schlugen brutal zu.

Ein gewaltsamer Zwischenfall überschattete das St. Pöltner Volksfest in Niederösterreich. Ein Schüler musste mit erheblichen Verletzungen in medizinische Behandlung gebracht werden. Die Gruppe Jugendlicher hatte zuvor am Freitagabend unbeschwert die Attraktionen wie das Autodrom und weitere Vergnügungsangebote im südlichen Festgelände genossen. Für die 14- bis 15-jährigen Gymnasiasten nahm der Abend jedoch eine dramatische Wendung, als sie sich in einem weniger belebten Bereich des Festareals plötzlich von mehreren Personen umzingelt und bedroht sahen.

Brutaler Überfall

„Sofort Geld und Handy her“, forderten acht jugendliche Angreifer unvermittelt von der Gruppe. Als die Schüler sich weigerten, den Forderungen nachzukommen, eskalierte die Situation. Die Täter, die laut Aussage der betroffenen Opfer mit Akzent sprachen, wurden gewalttätig. Während einigen der bedrohten Jugendlichen die Flucht gelang, wurde einer ihrer Freunde schwer attackiert.

Schwere Verletzungen

Nach Informationen, die der „Krone“ vorliegen, erlitt er durch heftige Schläge einen Kieferbruch, ein Bauchtrauma sowie weitere Verletzungen. Das Opfer wurde ins Landesklinikum St. Pölten eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Das Pflegepersonal und die Ärzte betreuen den traumatisierten Jugendlichen seither mit großem Engagement. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Abgesehen von diesem Vorfall verlief das Volksfest nach bisherigen Erkenntnissen friedlich.