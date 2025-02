Schüler müssen ab sofort eigenes Klopapier mitbringen

In einer Wiener Mittelschule müssen Schüler künftig ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen. Eine drastische Maßnahme gegen wiederkehrenden Vandalismus.

An der Mittelschule in der Anton-Krieger-Gasse im Wiener Bezirk Liesing wurden neue Maßnahmen ergriffen, um das wiederkehrende Problem des Vandalismus zu bekämpfen. Der Schulleiter hat die Schüler per E-Mail über eine neue Vorschrift informiert: Künftig müssen die Schüler ihr eigenes Toilettenpapier mitbringen. Diese Entscheidung wurde nach mehreren Vorfällen getroffen, bei denen die Toiletten beschädigt wurden. Durch unsachgemäßen Gebrauch von Toilettenpapier wurden diese verstopft oder verschmutzt

Maßnahmen gegen Vandalismus

Der Direktor erklärte, dass diese Maßnahme nicht nur zur Lösung des Vandalismusproblems beitragen soll, sondern auch das ohnehin begrenzte Schulbudget entlasten könnte.

Die Schüler wurden darauf hingewiesen, dass es ab sofort kein Toilettenpapier mehr in der Schule geben wird. Diese Regelung tritt sofort in Kraft und betrifft alle Schüler der Mittelschule in der Anton-Krieger-Gasse.