Schwangere Frau nach Streit um Hundehaare brutal attackiert!

Eine tragische Eskalation ereignete sich in der Ottakringer Koppstraße, als ein Streit um Hundehaare in Gewalt umschlug. Eine 22-jährige Frau, derzeit im 6. Monat schwanger, wurde nach der Auseinandersetzung mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger syrischer Staatsbürger, wurde von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen.

Die junge Frau war in Begleitung ihres Bruders und eines befreundeten Hundebesitzers spazieren, als sie die Wohnung ihres Freundes betrat. Der 26-jährige Bewohner reagierte allergisch auf den Kontakt mit dem Hund und dessen Haaren. Der daraus resultierende Streit eskalierte schnell und mündete in Gewalt.

Frau flüchtete in Lokal

Inmitten der aufgeheizten Situation gelang es der Frau, sich in ein benachbartes Lokal zu retten. Ein Mitarbeiter des Lokals alarmierte umgehend die Sicherheitskräfte. Die junge Frau berichtete den Beamten, dass der 26-Jährige sie bereits in der Vergangenheit misshandelt und mit dem Tod bedroht habe.

Gegen 2.00 Uhr morgens trafen die Polizisten den mutmaßlichen Täter in seiner Wohnung an und nahmen ihn wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der gefährlichen Drohung fest. Zusätzlich wurde über ihn ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

In Österreich gibt es zahlreiche Anlaufstellen für Frauen, die Gewalt erfahren haben. Unter anderem die Frauen-Helpline (0800-222-555, www.frauenhelpline.at), der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (www.aoef.at), die Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien (www.interventionsstelle-wien.at) und der 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien (01-71719). Auch der Frauenhaus-Notruf (057722) und die Österreichischen Gewaltschutzzentren (0800/700-217) stehen zur Verfügung. In Notfällen sollte sofort die Polizei (Notruf: 133) kontaktiert werden.