Frau von Ehemann brutal attackiert – Schwiegersohn niedergestochen

Zwei Gewalttaten haben die österreichische Gemeinschaft in den letzten Tagen aufgewühlt. In einem Fall wurde eine Frau von ihrem Ehemann über Stunden hinweg brutal misshandelt, im anderen Fall stach ein Mann seinen Schwiegersohn nieder. Beide Opfer befinden sich in medizinischer Behandlung.

In einer Eskalation häuslicher Gewalt in Bad Ischl (Salzburg) wurde eine 36-jährige Frau von ihrem Ehemann stundenlang misshandelt. Der 37-jährige Kroate schlug wiederholt auf seine Ehefrau ein und drohte ihr mit dem Tod. Die Frau, die durch die Attacken mehrere Knochenbrüche erlitt, konnte erst am nächsten Tag den Mut aufbringen, die Polizei zu informieren. Als Reaktion auf die Anzeige wurde gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Zudem wurde eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der Mann in die Justizanstalt eingeliefert. Die Frau befindet sich derzeit im Krankenhaus und wird medizinisch versorgt.

76-Jähriger attackiert Lebensgefährten seiner Tochter

In einem weiteren Fall von Gewalt stach ein 76-jähriger Mann in St. Aegidi (Oberösterreich) den Lebensgefährten seiner Tochter nieder. Der 48-jährige Mann erlitt dabei Verletzungen im Bauchbereich. Nach der Tat entkam der 76-Jährige und kontaktierte seine Frau, die daraufhin die Polizei verständigte. Angesichts der Tatsache, dass der 76-Jährige im Besitz mehrerer Langwaffen war, wurden die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) sowie die Cobra zur Unterstützung herbeigerufen. Beide Spezialeinheiten konnten den Mann am Abend festnehmen. Die Rettung brachte das Opfer umgehend ins Krankenhaus.

Gegen den 76-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die vier Langwaffen, die er sein Eigen nannte, wurden konfisziert. Die Staatsanwaltschaft Ried verfügte die Einweisung in die Justizanstalt.