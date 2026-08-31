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Bootsunglück

Schwarzer Rauch über Jesolo: Jacht geht in Flammen auf (VIDEO)

Schwarzer Rauch über Jesolo: Jacht geht in Flammen auf (VIDEO)
(FOTO: Screenshot / X)
2 Min. Lesezeit |

Flammen, Rauch und ein sinkendes Schiff – vor Jesolo erlebten Badegäste am Sonntag ein dramatisches Spektakel auf dem Wasser.

Vor der Adriaküste bei Jesolo ist am Sonntag, dem 30. August 2026, gegen 18:20 Uhr eine rund 20 Meter lange Jacht in Brand geraten. Die Küstenwache brachte alle zehn Personen, die sich an Bord befanden – darunter auch den Kapitän – rechtzeitig in Sicherheit. Verletzte gab es keine.

Einsatz bei Jesolo

Der Einsatz spielte sich in unmittelbarer Strandnähe ab, nur etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Eine massive schwarze Rauchwolke, die sich rund um den Leuchtturm ausbreitete, sorgte unter den anwesenden Badegästen für Aufruhr. Die Feuerwehr rückte mit ihrer maritimen Einheit und Tauchern aus Mestre an. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz und warf mehrfach Wasser aus der Luft auf die brennende Jacht ab. Das Feuer beschädigte den Rumpf so schwer, dass das Schiff anschließend sank.

Gefahr der Verschmutzung

Mit dem Untergang der Jacht rückte die Gefahr einer Meeresverschmutzung in den Vordergrund: Im Tank der Jacht könnten sich noch mehrere hundert Liter Treibstoff befunden haben. Um einen möglichen Austritt ins Meer einzudämmen, wurden schwimmende Ölsperren für den Einsatz vorbereitet.

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