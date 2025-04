Schwarzes „N“ bei Nutella – Das steckt wirklich dahinter!

Die Nutella Logo Geschichte begann mit einer juristischen Notlage. Der schwarze Anfangsbuchstabe unterscheidet sich bewusst vom Rest des roten Schriftzugs – eine Designentscheidung mit rechtlichem Hintergrund.

Die bekannte Nuss-Nougat-Creme Nutella hat längst ihren Platz in zahlreichen Haushalten gefunden und dient nicht mehr ausschließlich als Brotaufstrich, sondern bereichert mittlerweile diverse selbstgemachte Süßspeisen. Praktisch jeder Konsument hat die renommierte Süßware bereits verkostet. Auf den Frühstückstischen von Millionen Verbrauchern findet sich daher täglich ein Glas dieses Produkts.

Der ursprüngliche Name des Brotaufstrichs lautete „Supercrema“. Als in den 1960er Jahren Superlative in der italienischen Produktbezeichnung untersagt wurden, entschied sich der Hersteller für eine Namensänderung. Die neue Bezeichnung setzt sich zusammen aus dem englischen Begriff für Nuss – „nut“ – sowie der typisch italienischen Endsilbe „ella“.

Logodesign-Geschichte

Bei genauerer Betrachtung des Logos fiel manchen Konsumenten die Besonderheit des schwarzen Anfangsbuchstabens auf. Nach dem Ableben des italienischen Produktschöpfers Francesco Rivella am Tag der Liebenden entbrannte in den digitalen Netzwerken sogar eine regelrechte Debatte zu diesem Thema.

Die charakteristische Farbgestaltung des Markenzeichens entstand jedoch aus einer Zwangslage heraus. Zu jener Zeit existierte bereits ein Unternehmen mit der Bezeichnung „Nutella“. Der Hersteller entschied sich daher, sämtliche Buchstaben mit Ausnahme des „N“ in roter Farbe zu gestalten.

Diese Vorgehensweise des Ferrero-Konzerns trug maßgeblich dazu bei, die Schokoladencreme weltweit bekannt und unverwechselbar zu machen.