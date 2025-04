Rückkehr nach Dallas: So wurde Luka Doncic geehrt!

Bei seiner emotionalen Dallas-Rückkehr kämpfte Doncic mit Tränen, bevor er auf dem Parkett explodierte. Mit 45 Punkten führte der Slowene die Lakers zum Playoff-Einzug gegen sein Ex-Team.

Die Tränen liefen bei Luka Doncic schon vor dem ersten Korb. Als in der American Airlines Arena ein Einspieler über seine Zeit in Dallas über die Videowände flimmerte, kämpfte der Slowene sichtlich mit seinen Emotionen. Fans auf den Rängen trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Danke für alles“ in seiner Muttersprache. Dann aber verwandelte der 27-Jährige seine Gefühle in pure Basketball-Magie: Mit 45 Punkten führte er die Los Angeles Lakers zu einem überzeugenden 112:97-Erfolg gegen sein ehemaliges Team und sicherte damit seinem neuen Arbeitgeber den Play-off-Einzug.

„Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe“, gestand Doncic nach dem Spiel sichtlich bewegt am ESPN-Mikrofon. „Als ich das Video gesehen habe, dachte ich: Keine Chance, dass ich dieses Spiel spiele.“ Der Ausnahmekönner gab einen tiefen Einblick in sein Seelenleben: „Es hat mich zu Tränen gerührt. Ich kam als junges Kind, gerade mal 18, und sie haben mich wie zu Hause fühlen lassen.“

Emotionale Rückkehr

Der Spielmacher hatte seine NBA-Karriere 2018 bei den Mavs begonnen und war Anfang Februar in einem völlig unerwarteten Trade-Deal nach Los Angeles gewechselt. Die Partie in der Nacht auf Donnerstag markierte seine erste Rückkehr ins alte Wohnzimmer. Trotz der emotionalen Belastung demonstrierte Doncic seine Extraklasse mit einer beeindruckenden Statistik: Neben seinen 45 Zählern, von denen er bereits 31 in der ersten Halbzeit verbuchte, sammelte er acht Rebounds und sechs Assists.

„Ich liebe diese Fans, ich liebe die Stadt, aber es ist Zeit, weiterzuziehen“, erklärte der Slowene nach seiner Gala-Vorstellung.

Lakers triumphieren

Auch Lakers-Superstar LeBron James zeigte mit 27 Punkten eine starke Leistung als zweitbester Scorer des Teams. Mit dem Erfolg festigten die Kalifornier den dritten Platz in der Western Conference und können definitiv für die Endrunde planen. Für die kriselnden Mavericks sieht die Tabellensituation dagegen bedenklich aus: Das Team belegt aktuell nur Rang zehn im Westen – die letzte Position, die noch zur Teilnahme am Play-in-Turnier berechtigt.

