Schweizer rappt auf Albanisch und erlebt Durchbruch am Kosovo (VIDEOS)

Cliqme, wie sich der Berner Rapper Gassann Nyangi nennt, erlebt gerade seinen Durchbruch am Balkan. Seine YouTube-Videos zählen Millionen Klicks und am Kosovo ist er bereits ein kleiner Star.

Nyangi kam im Kongo zur Welt und zog später mit seiner Familie in die Nähe von Bern. Verliebt in die Musik machte er seine Passion zum Beruf und rappte hauptberuflich in der Schweizer Hauptstadt und Umgebung. Nun wächst er langsam aber sicher zu einer albanischen Trap-Größe heran und füllt Clubs am Kosovo, in Albanien und Mazedonien.

Sprachtalent lernt Albanisch

Neben Deutsch, Französisch, Lingala und Englisch spricht der 29-Jährige mittlerweile auch Albanisch. Die Balkansprache wurde auch Teil seiner Musik. In Kürze wird er seinen vierten Song auf Albanisch veröffentlichen.

Mittlerweile ist er gerngesehener Gast in albanischen TV-Show und gibt sogar Interviews in der Landessprache. Es ist also kein Wunder, dass der gebürtige Kongolese von seinen albanischen Fans ziemlich groß gefeiert wird.

Vorgruppe von Wiz Khalifa und Chris Brown

Schon am Anfang seiner Karriere fiel Cliqme der lokalen Szene auf, was ihm unter anderen ein Engagement als Warm-Up-Act für Wiz Khalifa und Chris Brown einbrachte. Vor rund einem Jahr wurde Capital T. auf ihn aufmerksam. Der berühmte albanische Musiker und der Kongolese brachten daraufhin einen gemeinsamen Song heraus, der alle Rekorde brach.

Trotz Millionen Klicks gibt sich der 29-Jährige bescheiden: „YouTube-Klicks sind heute eher eine oberflächliche Visitenkarte. Auftritte sind viel wichtiger. Der Match läuft auf der Bühne“, so Cliqme gegenüber „20min.ch“.

Nun steht er kurz vor der Veröffentlichung seines vierten Songs auf Albanisch, den die Fans in der Schweiz und am Kosovo kaum erwarten können. „In das Video haben mein Team und ich viel Zeit gesteckt und es hoch professionell abdrehen lassen. Wir haben dieselbe Kamera benutzt, die auch Rihanna für ihre Videos verwendet“, so der Rapper.

