Schwester bleibt Single“: Hochzeit siamesischer Zwillinge sorgt für Aufsehen

Siamesische Zwillinge, geteilte Körper, individuelle Lebenswege: Carmen Andrade hat in Connecticut ihren Partner Daniel geheiratet – während ihre Schwester Lupita bewusst Single bleibt.

Carmen Andrade, die durch ihre Online-Präsenz mit ihrer siamesischen Zwillingsschwester Lupita bekannt wurde, hat nun den Bund der Ehe geschlossen. Die 25-Jährige verkündete am Freitag ihre Vermählung mit ihrem Partner Daniel McCormack. Die Trauungszeremonie fand in kleinem Rahmen auf der historischen Lover’s Leap Bridge in New Milford im US-Bundesstaat Connecticut statt, die den Housatonic River überspannt.

Auf traditionelles Weiß verzichtete die Braut bewusst. „Ich habe kein Weiß getragen. Und ich bereue es nicht. Ich mag Weiß nicht. Das ist nicht mein Ding“, erklärte Carmen im Gespräch mit dem US-Portal „Today“. Stattdessen entschied sie sich für ein mit Pailletten besetztes Kleid in Smaragdgrün.

Die Andrade-Schwestern nutzen soziale Medien, um Einblicke in ihr Leben als siamesische Zwillinge zu geben. Mit ihrer offenen, direkten und gelegentlich humorvollen Kommunikation setzen sie sich für mehr Verständnis ein und kämpfen gegen Vorurteile an. Carmen betonte scherzhaft, dass ausschließlich sie die Ehe eingegangen sei, nicht ihre Schwester. Lupita ergänzte: „Ich will nicht heiraten.“ Sie beschreibt sich selbst als asexuell und hat kein Interesse an romantischen Beziehungen.

Besondere Liebesgeschichte

Die Liebesgeschichte von Carmen und Daniel begann vor fünf Jahren über die Dating-Plattform Hinge. Die frischgebackene Ehefrau berichtet, dass sie sich mit dem 28-Jährigen von Anfang an verbunden fühlte. Im Gegensatz zu anderen Männern, die sie über Dating-Apps kennenlernte, habe Daniel sich anders verhalten: „Ich habe viele Nachrichten von Fetischisten bekommen. Aber ich wusste sofort, dass Daniel anders ist, weil er nicht gleich zu Beginn nach meiner Erkrankung gefragt hat“, schildert Carmen.

„Ich leide unter sozialen Ängsten und habe schon Dates in letzter Minute abgesagt.“

Körperliche Verbindung

Die Zwillingsschwestern sind am Oberkörper miteinander verbunden und teilen sich Becken sowie Geschlechtsorgane. Jede von ihnen verfügt über zwei Arme, jedoch nur ein Bein. Carmen, die nach eigener Aussage Kinder liebt, kann selbst keine Mutter werden.

„Lupita und ich können nicht schwanger werden, wir haben Endometriose und nehmen außerdem einen Hormonblocker, der unsere Menstruation verhindert“, erläuterte die Influencerin.

Leben zu dritt – klar definierte Rollen

Der Alltag in der ungewöhnlichen Konstellation aus verheiratetem Paar und Schwester ist von gegenseitigem Respekt und klaren Absprachen geprägt. Daniel und Carmen betonen in öffentlichen Statements mehrfach, dass ihre Ehe ausschließlich zwischen ihnen beiden besteht – rechtlich und persönlich. „Lupita ist nicht Teil dieser Ehe und hat ihre eigene Identität sowie Privatsphäre“, erklärte Daniel kürzlich in einem gemeinsamen Video.

Lupita beschreibt sich selbst nicht nur als asexuell, sondern auch als aromantisch – sie lehnt romantische Beziehungen grundsätzlich ab. „Ich bin nicht verheiratet und ich strebe auch keine Ehe an. Das ist Carmens Leben, nicht meines“, stellte sie in einem Interview mit dem Lifestyle-Portal „Bored Panda“ klar.

Die Familie legt großen Wert darauf, dass die individuellen Wünsche und Grenzen jeder Person respektiert werden. Dies spiegelt sich im Alltag durch getrennte Entscheidungen und persönliche Freiräume wider – trotz der körperlichen Verbundenheit der Schwestern. In ihren Social-Media-Auftritten klären die drei aktiv über ihre Lebenssituation auf und räumen mit Missverständnissen auf, die häufig über siamesische Zwillinge und deren Beziehungsleben existieren.