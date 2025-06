Sensation: Neue Erde wurde entdeckt

Zehnmal schwerer als die Erde und in einer Zone, wo Wasser fließen könnte – der neu entdeckte Exoplanet Kepler-725c elektrisiert die Wissenschaft.

Ein neuer Exoplanet namens Kepler-725c wurde von Forschern in der habitablen Zone seines Sterns entdeckt – einem Bereich, in dem theoretisch flüssiges Wasser existieren könnte. Der Gesteinsplanet übertrifft die Erde um das Zehnfache an Masse und benötigt etwa 200 Tage für einen vollständigen Umlauf um seinen Stern. Im Sternbild Leier gelegen, empfängt er 40 Prozent mehr Strahlung als unser Heimatplanet. Wie Gu Shenghong von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften mitteilte, trennen uns von diesem kosmischen Objekt rund 2.472 Lichtjahre.

Innovative Entdeckungsmethode

Der wissenschaftliche Durchbruch gelang durch Anwendung der Transit-Timing-Variation-Methode (TTV), bei der Wissenschaftler Unregelmäßigkeiten in den Umlaufzeiten bereits bekannter Planeten analysieren, um bislang unentdeckte Himmelskörper aufzuspüren. Erstmals führte diese Technik zur Identifizierung einer Super-Erde (Gesteinsplanet, der größer als die Erde ist). Ein Forscherteam der chinesischen Yunnan-Observatorien und des Hamburger Observatoriums präsentierte die Ergebnisse im renommierten Fachjournal „Nature Astronomy“.

Potenzial für Leben

Der neu entdeckte Planet gehört zur Kategorie der Gesteinsplaneten – größer als die Erde, jedoch kleiner als Neptun. Seine Lage in der lebensfreundlichen Zone macht ihn besonders interessant für die Suche nach außerirdischen Lebensformen. Künftige Beobachtungen mit dem James-Webb-Weltraumteleskop könnten Erkenntnisse über seine atmosphärische Zusammensetzung und potenzielle Biomarker (Indikatoren für biologische Aktivität) liefern. Ob der Planet tatsächlich eine Atmosphäre besitzt oder Wasservorkommen aufweist, bleibt vorerst ungeklärt und soll durch weitere Untersuchungen erforscht werden.

Dennoch betrachten Experten ihn bereits jetzt als wichtigen Kandidaten im Kontext der Suche nach Leben jenseits unseres Planeten. Projektleiter Gu Shenghong: „Wir kommen der Antwort, ob wir allein im Universum sind, mit jeder Entdeckung ein Stück näher.“