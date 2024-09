Sensation: Weniger Todesfälle durch Abnehm-Spritze

Eine vielversprechende Studie gibt Anlass zu optimistischen Erwartungen: Der Wirkstoff Semaglutid, bekannt aus den Medikamenten Ozempic (zugelassen für die Behandlung von Diabetes) und Wegovy (zugelassen für die Gewichtsregulierung bei starkem Übergewicht), könnte den Alterungsprozess verlangsamen. Diese potenziell bahnbrechende Erkenntnis stammt von Harlan Krumholz, einem US-amerikanischen Kardiologen der Universität Yale, und wurde von der BBC zitiert.

Studie mit 17.600 Teilnehmern

Die Basis dieser bahnbrechenden Aussage bilden neue Daten aus einer umfassenden Studie mit 17.600 Probanden, die kürzlich auf dem Europäischen Kardiologiekongress in London präsentiert und im Journal of the American College of Cardiology veröffentlicht wurden – dessen Herausgeber wiederum Krumholz ist. Die Resultate stießen sowohl bei ihm als auch bei anderen Kardiologen auf Überraschung.

Die Studie, finanziert vom Semaglutid-Hersteller Novo Nordisk, umfasste Teilnehmer im Alter von 45 Jahren und älter, die stark übergewichtig waren und von einer Herzgefäßerkrankung betroffen, jedoch nicht diabetisch waren. Die Probanden wurden in zwei Gruppen geteilt: Eine erhielt wöchentlich eine Injektion mit Semaglutid (2,4 mg), die andere ein Placebo.

FOTO: iStock/JNemchin

Unerwartete Resultate

Die Ergebnisse sind bemerkenswert: In der Semaglutid-Gruppe traten während der Beobachtungszeit von Oktober 2018 bis März 2023 nicht nur weniger Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt) auf, sondern sie verzeichneten insgesamt weniger Todesfälle – unabhängig von der Ursache.

Ein besonders auffälliger Aspekt war zudem, dass die Häufigkeit von Covid-19-Infektionen in beiden Gruppen zwar vergleichbar war, jedoch die Sterberate unter jenen, die Semaglutid erhielten, deutlich niedriger lag. Der genaue Grund für diesen Unterschied bleibt derzeit unklar. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns mit einem derartigen Effekt gerechnet hat“, wird Benjamin Scirica, einer der Studienautoren und Kardiologe an der Harvard Medical School, in der New York Times zitiert.

Mehr als nur Gewichtsreduktion

Der Wirkstoff Semaglutid scheint Vorteile zu bieten, die weit über die bloße Gewichtsreduktion hinausgehen. „Die Ergebnisse bestätigen, dass Übergewicht und Fettleibigkeit das frühzeitige Todesrisiko aus vielen Gründen erhöhen“, so Scirica. David Maron, Kardiologe in Stanford und Direktor des Stanford Prevention Research Center, ergänzt: „Es ist mehr als nur die Gewichtsabnahme“ und vermutet, dass die Medikamente den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern und chronische Entzündungen reduzieren könnten, die bei der Entstehung vieler Erkrankungen eine Rolle spielen.

Traditionelle kardiologische Medikamente wie Cholesterinsenker zeigen häufig gute Effekte bei der Verringerung von Todesfällen durch Herzerkrankungen, jedoch keinen Einfluss auf andere Todesursachen. Semaglutid hingegen scheint eine breitere Wirkung zu entfalten.

FOTO: iStock/Aprott

Wirkmechanismus von Semaglutid

Semaglutid imitiert die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1. Dieses senkt den Blutzuckerspiegel und erhöht das Sättigungsgefühl, während es das Hungergefühl reduziert und die Magenentleerung verlangsamt. Verabreicht wird der Wirkstoff einmal wöchentlich als Spritze unter die Haut.

Krumholz zeigte sich nicht überrascht von der Möglichkeit, dass die Verbesserung der Gesundheit durch Semaglutid den Alterungsprozess tatsächlich verlangsamen könnte. Zukünftige Studien sollen nun untersuchen, ob Semaglutid auch bei der Reduktion anderer Infektionskrankheiten eine Rolle spielt.

Lesen Sie auch: Kickl führt FPÖ in Wahlkampf: Sensation in Sicht? Herbert Kickl präsentiert die ambitionierte Kandidatenliste der FPÖ für die bevorstehenden Nationalratswahlen.

Keine Alternative zu gesunder Lebensweise

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse bleibt festzuhalten, dass Semaglutid und ähnliche Medikamente keine Ersatzlösung für eine gesunde Ernährung und ausreichende sportliche Betätigung sind und nur unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden sollten. Wie bei jedem Medikament gibt es auch hier mögliche Nebenwirkungen und Risiken wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen sowie Schwächegefühl oder Müdigkeit.