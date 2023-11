Sensationell: Gewerkschaftler siegt gegen Mobbing!

In einem bahnbrechenden Fall in Kroatien hat ein Gewerkschaftsvertreter im Ministerium für Demographie, Familie, Jugend und Sozialpolitik einen Rechtsstreit wegen Arbeitsplatz-Mobbing gewonnen. Nach fünf Jahren der Schikane wurde ihm eine Entschädigung von 10.000 Euro zugesprochen.

Ein Gewerkschaftsvertreter im kroatischen Ministerium für Demographie, Familie, Jugend und Sozialpolitik hat einen langwierigen Rechtsstreit gewonnen, nachdem er fünf Jahre lang an seinem Arbeitsplatz schikaniert wurde. Das Arbeitsgericht in Zagreb hat entschieden, dass das Ministerium ihm eine Entschädigung von 10.000 Euro zahlen muss.

Der Gewerkschaftsvertreter konnte nachweisen, dass er von 2013 bis 2018 schikaniert wurde. „Sie gaben mir keine Arbeitsaufgaben und die Generalsekretärin des Ministeriums belästigte mich besonders am Arbeitsplatz“, sagte er. Er wurde grundlos als schlechter Arbeiter bezeichnet und landete sogar in den Medien, weil er angeblich am Arbeitsplatz schlief.

Die Schikane begann 2013, als er der Inspektion Verstöße gegen das Gesetz über Staatsbeamte und andere Vorschriften im Ministerium meldete. „Obwohl ich ständig nach Arbeitsaufgaben fragte, bekam ich keine. Deshalb habe ich mich an alle zuständigen Institutionen gewandt“, erinnerte er sich. Nachdem die Unregelmäßigkeiten und Gesetzesverstöße bestätigt wurden, begann seine Belästigung.

Die Vertreter des Ministeriums haben all dies abgestritten. „Er hatte keine Bedingungen für eine Beförderung auf den einzigen höheren Arbeitsplatz, der systematisiert war“, sagten sie. Während des Verfahrens hat das Gericht zahlreiche Zeugen befragt. Mehrere von ihnen bestätigten, dass dieser Mitarbeiter tatsächlich keine Aufgaben erhielt.

Am Ende des Verfahrens, das bereits 2018 begonnen hatte, kam das Gericht jedoch zu dem Schluss, dass es sich hier um Belästigung am Arbeitsplatz handelte. „Dieser Mitarbeiter wurde anders behandelt als andere Mitarbeiter in Bezug auf die Aufgabenverteilung. Es wurde eine Atmosphäre geschaffen, dass er ein Faulenzer ist und dass die Kommunikation mit ihm eingeschränkt werden sollte. Dies führte zu einem demütigenden Gefühl für ihn und zu einer Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. All dies führte auch zu einer Beeinträchtigung seiner Gesundheit“, erklärte das Arbeitsgericht in Zagreb.

Das Ministerium hat das Recht, gegen dieses nicht rechtskräftige Urteil Berufung einzulegen.