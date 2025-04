Sensationelles Jubiläum! Das erreichte Jokic bereits vor 10 Jahren

Nikola Jokic‘ Karriere-Meilensteine führten vom Nachwuchsspieler der ABA-Liga zum NBA-Champion. Der serbische Superstar revolutioniert als dreifacher MVP das Centerspiel, bleibt dabei aber bemerkenswert gelassen.

Die NBA-Bühne gehört ihm wie keinem anderen. Nikola Jokic reiht Meilenstein an Meilenstein und revolutioniert das Centerspiel in der besten Basketball-Liga der Welt mit einer Selbständigkeit, die ihresgleichen sucht. Während Statistiker und Experten seine Leistungen in höchsten Tönen loben, bleibt der Serbe auf dem Parkett wie auch abseits davon die Gelassenheit in Person – ganz gleich, wie viele Trophäen sich mittlerweile in seiner Vitrine angesammelt haben.

Der Trophäenschrank des Denver Nuggets-Superstars ist prall gefüllt: NBA-Championship, drei MVP-Auszeichnungen, ein Finals-MVP, sieben All-Star-Nominierungen und vier Berufungen ins All-NBA First Team. Doch wer kennt die allererste professionelle Auszeichnung, die der heutige Weltklasse-Center vor exakt einem Jahrzehnt entgegennahm?

⇢ 212 Millionen: Unwiderstehliches Millionen-Angebot für Jokic

Jokics Anfänge

Es war in der Adriatischen Liga, besser bekannt als ABA-Liga (Basketball-Liga für Clubs aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawien), wo der damalige Mega-Akteur sein Können unter Beweis stellte. Mit beeindruckenden Statistiken in sämtlichen Kategorien dominierte Jokic den Wettbewerb und sicherte sich die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler. Im selben Spieljahr folgte direkt die Krönung mit dem MVP-Award der Liga.

Eine Tradition bei Mega war damit geboren: In den folgenden Saisons erhielten auch Filip Petrusev, Nikola Jovic, Nikola Djurisic sowie Nikola Topic diese Nachwuchsauszeichnung, wobei Letztgenannter nach der Hinrunde zu Roter Stern Belgrad wechselte.