Sensationsbesuch: Schumacher soll Mallorca-Anwesen erstmals verlassen haben

Nach über zehn Jahren Abschirmung von der Öffentlichkeit soll Formel-1-Legende Michael Schumacher erstmals sein Anwesen auf Mallorca verlassen haben. Wie „The Sun“ berichtet, unternahm der siebenfache Weltmeister eine Reise in die Schweiz, um seine neugeborene Enkelin kennenzulernen.

Seit seinem folgenschweren Skiunfall in den französischen Alpen am 29. Dezember 2013 ist Schumachers Gesundheitszustand ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Nur ein kleiner Kreis von Vertrauten und medizinischem Personal hat Zugang zu dem ehemaligen Rennfahrer, der seither unter ständiger Betreuung auf seinem mallorquinischen Anwesen lebt.

Besuch am Genfer See

Laut Medienberichten flog Schumacher per Hubschrauber zum Familiensitz am Genfer See, wo seine Tochter Gina-Maria mit ihrer Familie lebt. Die 27-Jährige, die im Vorjahr geheiratet hatte, brachte Ende März ihre Tochter Millie zur Welt. Über die näheren Umstände des Besuchs ist nichts bekannt.

Falls sich die Meldung bestätigt, wäre dies ein überraschend positives Signal hinsichtlich des Zustands der Motorsport-Ikone. Allerdings gibt es bislang keine offizielle Bestätigung durch die Familie Schumacher oder deren Sprecherkreis. Die Familie wahrt seit dem Unfall konsequent ihre Privatsphäre, wodurch nur sehr wenige Informationen an die Öffentlichkeit gelangen.

Nach Angaben von Vertrauten ist Schumacher weiterhin auf intensive Betreuung rund um die Uhr angewiesen. Berichten zufolge kann er nicht mehr verbal kommunizieren und nimmt allenfalls über Augenbewegungen Kontakt zu seinem engsten Umfeld auf. Die Familie hat wiederholt betont, die Privatsphäre des ehemaligen Rennfahrers auch weiterhin schützen zu wollen.