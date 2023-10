Serbe erwischt: Waffen und Drogen bei nächtlicher Routinekontrolle in Wien

In den frühen Morgenstunden eines Donnerstags, als die meisten Bewohner von Wien noch im tiefen Schlaf verweilten, waren die Polizeibeamten der Leopoldsgasse-Inspektion bereits im Einsatz auf den Straßen. Ihre Aufmerksamkeit wurde auf ein Fahrzeug gelenkt, das in den stillen nächtlichen Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Am Steuer des Wagens saß ein 39-jähriger Serbe.

Die Beamten entschieden sich, das Fahrzeug zu stoppen und eine Kontrolle durchzuführen. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Doch das war noch nicht alles.

Die am Auto angebrachte Begutachtungsplakette gehörte zu einem anderen PKW und die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Auf die Frage, wie er zu dem Auto gekommen sei, antwortete der Mann, er habe es sich von einem Freund geliehen.

Waffen und Drogen: Festnahme

Doch die Überraschungen für die Beamten waren noch nicht vorbei. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs entdeckten sie eine kleinkalibrige Pistole und mehrere Säckchen mit Drogen. Der Fahrer äußerte sich zu diesen Funden nicht.

Die Situation verschärfte sich für den 39-Jährigen, als herauskam, dass gegen ihn bereits ein behördliches Waffenverbot bestand. Die Beamten nahmen ihn daraufhin vorläufig fest.