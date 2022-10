Serbien als Auswanderungsland Nr. 1: Franzose zählt Gründe auf

„Es ist gut für alles eine Alternative zu haben und wenn es zu einem totalen Zusammenbruch kommt, der das ganze Land betrifft, haben viele bereits eine Lösung, wo sie hingehen und sich ein neues Leben suchen können.”

Wahrscheinlich wäre für die meisten aus Serbien ein One-Way-Ticket nach Westeuropa die Lösung, doch laut einem Franzosen gibt es keinen Zweifel – wenn es zu einem Zusammenbruch kommt, wird Serbien die erste Option sein.

Für Liebhaber von Kampfsport, schönen Frauen, Reisen und Abenteuern, wie der Autor dieser Idee sich selbst beschreibt, ist Osteuropa die beste Destination. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er vor einigen Jahren in seinem Blogartikel, der in den sozialen Netzwerken wieder beliebt ist, Serbien ganz oben auf die Liste der Länder setzte, in die man auswandern sollte, wenn der Westen zusammenbricht.

Zu den Kriterien für die günstigen Lebensbedingungen zählte er den Kenntnisstand der englischen Sprache, Ernährung, die Möglichkeit Waffen zu besitzen, Frauen, die Möglichkeit zu bleiben und andere Kategorien.



So denkt ein Ausländer über Serbien.

„Serben sprechen Englisch und haben den großen Wunsch ihre Kenntnisse zu verbessern. Ihre Sprache ist Südslawisch, sie verwenden dieselben Wörter wie Russen und Polen. Wer Serbisch kann, kommt auch mit Bulgarisch, Kroatisch und Slowenisch zurecht“, schreibt der Franzose.

Auch bei seinen Eindrücken über serbische Frauen hielt er sich nicht zurück.

„Sie sind die polnischen Frauen des Balkans. Sie mögen intime Beziehungen, achten auf Eleganz und Aussehen, erwecken aber nicht den Eindruck von Eisköniginnen, wie russische und ukrainische Frauen”, so der Franzose.

Er fügte hinzu, dass es möglich ist, in Serbien zu bleiben, und dass es für einen Ausländer nicht schwierig sein wird, sich an die Bedingungen anzupassen, aber Männer könnten eine ernsthafte Konkurrenz für sie sein.

„Sie sind aufgrund der Turbofolk-Kultur und früherer blutiger Konflikte durch das Image des Bösewichts im Vorteil, da sie Frauen als entbehrliche Ware und Kriegsbeute behandeln. Geld und Erfolg werden respektiert. Korruption ist allgegenwärtig. Sie benötigen lokale Berater. Die westliche Kultur in Serbien zieht junge Leute an”, erklärte der Franzose und fügte hinzu, dass Serbien seiner Meinung nach Homosexuellen feindlich gesinnt ist.

Die Qualität der Lebensmittel in Serbien sei hoch, die Gerichte schmackhaft und frisch, und Fitness sei in diesem Land seiner Meinung nach sehr populär.

Am Ende seines Textes fügte er hinzu, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenbruchs in den nächsten 50 Jahren gering ist und dass die einzige schlechte Entscheidung für Serbien der Beitritt zur Europäischen Union wäre, da die europäische und Weltkultur bereits genug Schaden angerichtet hätten.