Serbien: Chinesische Bauarbeiter häuten Katze, um sie zu verspeisen (VIDEO)

Die Polizei in Serbien ermittelt in einem besonders brutalen Fall von Tierquälerei. Während Bauarbeiten in einer Fabrik in Zrenjanin, haben einige Bauarbeiter eine Katze getötet, um sie zu essen. Ihr war sogar das Fell abgezogen worden.

Im Video ist die gequälte Katze zu sehen, welches auf einem Spies gefesselt und gehäutet wird. Einer der Mitarbeiter hält ein Messer in der Hand, während sein Kollege ihm zur Hilfe steht. Sie wollten das tote Tier für ein Mittagessen zubereiten und essen.

Die Person, die das Video aufzeichnete, schreibt auf seinem Twitter: “Passiert das wirklich in Serbien? In Zrenjanin? Im 21. Jahrhundert? Besitzt die Fabrik “Linglong” keine Gesetze, was man tun darf?”. Das verstörende Video ging auf sozialen Netzwerken viral. Mittlerweile hat die serbische Polizei alle Ermittlungen übernommen. Den zwei Tierquälern drohen nun eine hohe Geldstrafe und zwei Jahre Haft.

