In der vergangenen Woche haben serbische Sportler beeindruckende Erfolge erzielt, die von der Bevölkerung mit einer spektakulären Feier gewürdigt wurden.

Neben den goldenen und silbernen Basketballspielern war auch der Tennisstar Novak Djokovic mit seinem 24. Grand Slam Titel zu sehen. Die Feierlichkeiten wurden von bekannten Künstlern begleitet und zeigten einmal mehr die Bedeutung des Sports in der serbischen Gesellschaft.

Erfolge in verschiedenen Sportarten

Individuelle Erfolge wurden auch in anderen Sportarten erzielt. Der ehemalige Zvezda-Spieler, der als Lagerarbeiter tätig war, hat nun Radnicki aus Kovin verstärkt. Im Volleyball mussten die serbischen Spieler eine Niederlage gegen Polen hinnehmen, während die Volleyballspielerinnen mit Ognjenovic nach China reisten, um das olympische Ticket zu sichern. Im Wasserball haben die serbischen Clubs ihre Gegner im Eurocup erfahren.

Begeisterung und Feierlichkeiten in der Bevölkerung

Die Feierlichkeiten um diese sportlichen Erfolge wurden von der Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenommen. Die Siegesfeier fand in einem Restaurant in der Hauptstadt statt, wo die Künstler Sasa Matic, Vlado Georgiev und Svetlana Raznatovic Ceca kostenlos für die Sportler sangen.

Nikola Jokics Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris

NBA-Star Nikola Jokic, der dieses Jahr nicht Teil des Nationalteams war, schloss sich den Feierlichkeiten an und deutete möglicherweise an, dass er nächstes Jahr im serbischen Trikot bei den Olympischen Spielen in Paris zu sehen sein könnte.