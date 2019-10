Serbien landet auf Platz 1 der „World’s Top Destinations“

Serbien gewinnt den Travel Lemming Reader Award als Nummer 1 in Europa für das Jahr 2019!

Von Europa über Afrika bis nach Nordamerika wurde auf jedem Kontinent das vielversprechendste Reiseziel gewählt. Über 8.000 Leser haben entschieden und Serbien zum besten aufstrebenden Reiseziel Europas gekürt.

Unter den sechs Gewinnern des Travel Lemming Reader Awards findet man auch Serbien als Top Destination Europas!

Ihre Wahl begründeten die Leser wie folgt: Serbien ist eines der am meisten unterschätzten Reiseziele der Welt, angefangen bei den mittelalterlichen Städten, in denen man Jahrhunderte der Geschichte bewundern kann, bis hin zu modernen Städten voller Kultur und Mode. Serbien bietet neben beeindruckenden Festungen, auch wunderschöne Berge rund um Zlatibor, bemerkenswerte Straßenkunst in Belgrad und schwimmende Nachtclubs.

Beste Reisezeit: Mai bis September

Top-Attraktionen: Novi Sad, Belgrade

Dicht gefolgt von: Hvar, Kroatien, Slowenien

