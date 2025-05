Serbische Antwort auf Dubai-Schokolade: Süße trifft auf Grammeln

Während die Dubai-Schokolade weltweit Furore macht, kreiert eine Serbin im Stillen ihre eigene süße Revolution: Milchschokolade mit knusprigen Grammeln.

Die ganze Welt schwärmt von der „Dubai Schokolade“, und vermutlich haben auch in Serbien die meisten Menschen diese Süßigkeit bereits gekostet, die in den vergangenen Monaten zu einem weltweiten Trendsetter avancierte. Doch was nur wenige wissen: Auch Serbien hat eine süße Innovation zu bieten. Svetlana Nikolin aus dem Dorf Vojka in Syrmien (historische Region im Nordwesten Serbiens) kreiert eine außergewöhnliche Delikatesse – Milchschokolade mit knusprigen Grammeln.

Für ihre unkonventionelle Kreation verwendet Ceca, wie sie genannt wird, ausschließlich hochwertige Milchschokolade und selbstgemachte, knackige Grammeln, die sie sorgfältig von Hand zerkleinert. „Der gesamte Herstellungsprozess erfolgt in Handarbeit – vom Schmelzen der Schokolade über das Einarbeiten der Grammeln bis zum Gießen in die Formen. Alles mache ich behutsam und mit viel Herzblut, fernab jeder industriellen Fertigung. Das Geschmackserlebnis überrascht jeden! Diese Kombination aus süß und salzig mit einer Textur, die beim Kauen wunderbar knackt. Zuerst nimmt man die cremige Schokolade wahr, dann folgt die feine Note der Grammeln. Die Menschen sind verblüfft, wie harmonisch diese Zutaten zusammenspielen – die Aromen konkurrieren nicht miteinander, sondern ergänzen sich perfekt“, erklärt Ceca.

Syrmische Inspiration

„Die Idee entsprang meiner Neugierde und dem Wunsch, zwei Dinge zu verbinden, die für Syrmien charakteristisch sind – Grammeln als Symbol der traditionellen Küche und Schokolade als Inbegriff von Zartheit, Süße und Moderne. Ich dachte mir: Warum nicht das scheinbar Unvereinbare zusammenbringen? So begann mein Experimentieren, bis ich die ideale Balance gefunden hatte“, verriet die Syrmierin im Gespräch mit RINA.

In kürzester Zeit entwickelte sich ihre Schokoladenkreation zum absoluten Renner. Sie wird nicht nur von Einheimischen bestellt, sondern auch von vielen im Ausland lebenden Serben als besonderes Mitbringsel geschätzt. Die findige Syrmierin erzählt, dass alle begeistert reagieren, sobald sie die Grammeln-Schokolade probieren. „Die erste Reaktion ist stets: ‚Grammeln und Schokolade?‘ Aber nach dem ersten Bissen folgt prompt: ‚Das schmeckt ja wirklich fantastisch!‘ Genau das bereitet mir die größte Freude – wenn Vorurteile schwinden und ich ein Lächeln auf den Gesichtern sehe. Die Schokolade ist inzwischen unser Markenzeichen geworden. Die Leute bestellen sie als Geschenk, aber auch für sich selbst, wenn sie etwas wirklich Außergewöhnliches genießen möchten“, sagt Svetlana.

Erschwingliche Delikatesse

Obwohl ihre Schokoladentafeln in liebevoller Handarbeit aus hochwertiger Milchschokolade und hausgemachten Grammeln hergestellt werden, ist Cecas Delikatesse deutlich erschwinglicher als die berühmte Dubai-Schokolade. „Eine 100-Gramm-Tafel kostet 250 Dinar (serbische Währung). Das ist ein fairer Preis für ein handgefertigtes, besonderes Produkt, das jeden zum Staunen und Schmunzeln bringt“.

Ceca Sremica meint dies mit einem verschmitzten Lächeln.

Teil eines wachsenden Trends

Die ungewöhnliche Schokoladenkreation ist mehr als nur eine lokale Kuriosität. Im April 2025 wurde Svetlanas Grammeln-Schokolade bei zwei renommierten Kulinarik-Festivals in Novi Sad und Belgrad präsentiert, wo sie besonderes Interesse bei serbischen und regionalen Fachjournalisten weckte. Diese innovative Verbindung aus traditionellen Zutaten und moderner Konfiserie spiegelt einen größeren kulinarischen Trend wider, der sich in der gesamten Donauregion beobachten lässt.

Auch in Österreich experimentieren immer mehr lokale Chocolatiers mit unkonventionellen Zutaten. Handgefertigte Schokoladen mit Kürbiskernen, Zirbenholznoten oder sogar mit Speck gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Branchenexperten verzeichnen seit Anfang 2025 einen Anstieg der Nachfrage nach solchen innovativen Geschmackskombinationen im gesamten Donauraum um etwa 14 Prozent – ein deutliches Zeichen, dass Cecas kreative Idee Teil eines breiteren kulinarischen Wandels ist, bei dem regionale Spezialitäten neu interpretiert werden.