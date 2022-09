Serbische Krankenschwester führt Geburt per Telefonanruf durch

Obwohl es nicht jeder Krankenschwester passiert, dass sie als Dispatcher am Telefon zu einer Geburt verhilft, hat es Biljana Pasalic (49), eine Notfallkrankenschwester in Pancevo (Serbien) mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung, erlebt. Die Krankenschwester hat ein Dutzend Geburten an unbestimmten Orten hinter sich – von der Geburt in einer Wohnung über die berühmte Geburt auf der Pancevo-Brücke bis hin zur Geburt an einer Tankstelle …

Die Nacht am Samstag den 10. September ereignete sich in der Notaufnahme, wie in einem Film. Biljana Pasalic erhielt den Anruf als erste Notrufnummer. Die Geburt war im Gange. Es ging um eine schwangere Frau aus Starcevo, die an diesem Abend mit Hilfe von Biljanas Anweisungen ihr zweites Kind, ein Mädchen, zur Welt brachte.

Als das Notfallteam an der Adresse ankam, konnten sie nur das Schreien des Babys hören, den gleichzeitigen Schock und die Freude der Hausbewohner sehen, sich um die Mutter und das Neugeborene kümmern und sie ins Krankenhaus bringen.

„Da es sich um einen besiedelten Ort handelt, ist das Team sofort nach dem Anruf abgefahren. In dieser Zeit ist ein Dispatcherverpflichtet, alle Daten aufzunehmen und ggf. der Familie telefonisch zu helfen, wenn der Ort etwas weiter entfernt liegt, was der Fall war. Mir wurde gesagt, dass die Frau in den Wehen sei und die Entbindung im Gange sei. Es war ihre zweite Schwangerschaft. Das sind immer dramatische Situationen für die Familie, und für uns ist es auch nicht so einfach, weil das Team nicht so schnell an den Ort kommt. Die Pflicht der Dispatcherin diesen Momenten ist es, grundlegende Informationen zu geben und der Familie Anweisungen zu geben, was sie am besten tun können, wie sie sich bis zur Ankunft des Teams verhalten sollen. Wir haben nicht wirklich damit gerechnet, dass es eine Geburt sein würde, zumindest dass es vorbei sein würde, wenn unser Team ankommt, aber alles ging in diese Richtung.“, sagte Biljana gegenüber serbischen Medien.

Der Schwangeren platzte nämlich die Fruchtblase. Zuvor ging sie zum Frauenarzt, der sagte, dass das Baby noch nicht “kommen” werde. Die Blase platzte jedoch, weshalb sie den Rettungsdienst riefen. „Irgendwann hörte ich am anderen Ende der Leitung: “Hier ist der Kopf”! Die Familie war natürlich verärgert, wie jeder von uns reagiert hätte. Ich habe der Familie Anweisungen gegeben, und ich muss sagen, dass die Kommunikation zwischen dem Krankenwagen und dem Patienten an diesem Abend ausgezeichnet war, was sehr wichtig ist. Sie waren sehr bereit, die Arbeit nach meinen Anweisungen zu erledigen. Das ist äußerst wichtig, damit die Geburt richtig endet und alles in Ordnung ist. Normalerweise werden Patienten wütend, wenn wir ihnen bestimmte Fragen stellen. Sie halten sich für überflüssig. Ich würde sagen, dass keine Frage von dieser Seite überflüssig ist, gerade weil wir Anweisungen geben, was zu tun ist. Sie haben perfekt auf meine Anweisungen reagiert, sie haben alles getan, was sie sollten, um es gut zu machen, und ein gesundes Mädchen wurde geboren. Der Mutter ging es auch vollkommen gut.“, beschrieb diese Krankenschwester.

Die Geburt über das Telefonat

Damit alles richtig endet, ist Ruhe auf beiden Seiten notwendig. Als Dispatcher, Krankenschwester und Fernhebamme muss sie in diesen Momenten auch Psychologin sein. „Du weißt nicht, wer auf der anderen Seite der Leitung ist. Wenn die Situation dramatisch ist, sind alle sehr aufgebracht. Der Dispatchermuss dann auf die Ruhe der Familie bestehen, und er selbst muss ruhig bleiben, damit die Anweisungen einfach sind und jeder die “Befehle”, die kurz und klar sein sollten, hört und respektiert.“

„Warten Sie jetzt, bitte. Ich muss mit dem Ruhigsten in der Familie kommunizieren. Bitte Ruhe, damit wir alles schön kommunizieren können.“ In dieser Situation zeigte sich die eigene Schwester der Mutter als die ruhigste und brachte schließlich mit Hilfe meiner Anleitung ein Kind zur Welt. Sie war die praktische Hebamme.“, sagte Biljana.

Auf die Frage, wer es geschafft habe, sie zu beruhigen, sagte sie: „Als die Geburt fertig war, traf das Notfallteam an der Adresse ein.“

