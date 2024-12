Serbische Mutter soll totes Baby im Gefrierschrank versteckt haben!

In einem Dorf nahe Jagodina in Serbien hat ein tragisches Ereignis für Bestürzung gesorgt. Eine 33-jährige Frau, die als alleinerziehende Mutter von fünf Kindern bekannt ist, steht im Verdacht, ihr neugeborenes Kind getötet zu haben. Berichten zufolge soll sie den Körper des Babys in einem Gefrierschrank versteckt haben.

Laut „Blic“ verbreitete sich im Ort schnell das Gerücht, dass die Frau, identifiziert als A.D., für den Tod ihres neugeborenen Kindes verantwortlich sein könnte. Die Polizei reagierte prompt und durchsuchte die ehemalige Wohnung der Verdächtigen. Tatsächlich stießen die Ermittler auf den Leichnam des Neugeborenen in einem Gefrierfach. „Blic“ gab an, dass das Baby dort möglicherweise bereits mehrere Tage gelegen habe.

Kinder in Sicherheit gebracht

Während die Ermittlungen gegen A.D. im Gange sind, wurden ihre fünf weiteren Kinder aus Sicherheitsgründen in Pflegefamilien untergebracht. Diese Maßnahme soll den Kindern in dieser schwierigen Zeit Schutz und Unterstützung bieten. Der Vorfall hat unter den Dorfbewohnern Besorgnis erregt und Diskussionen über Kindesschutz und Sicherheit ausgelöst.