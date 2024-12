Fix: Diese Mitarbeiter bekommen 4,3 Prozent mehr Gehalt!

Die Gewerkschaften GPA und vida haben beim Bundeseinigungsamt einen neuen Mindestlohntarif erreicht. Dieser sieht eine Erhöhung von 4 Prozent für Kindergartenpädagogen und ein Plus von 4,3 Prozent für Assistenten in privaten Einrichtungen vor.

Das neue Mindestgehalt für Kindergartenpädagogen im ersten Jahr beträgt nun 3.063 Euro, für Assistenten 2.137 Euro.

Lesen Sie auch: Leistbares Wohnen: Bonus & Mietpreisbremse werden gefordertLeistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis und die Wohnkosten sind für viele Oberösterreicher nach wie vor eine massive Belastung. Die aktuellen Ergebnisse

Leistbares Wohnen: Bonus & Mietpreisbremse werden gefordertLeistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis und die Wohnkosten sind für viele Oberösterreicher nach wie vor eine massive Belastung. Die aktuellen Ergebnisse 17.864 Haushalte müssen Energiebonus zurückzahlen17.864 Haushalte in Österreich müssen den Energiebonus zurückzahlen, da sie die Einkommensgrenzen überschritten haben.

17.864 Haushalte müssen Energiebonus zurückzahlen17.864 Haushalte in Österreich müssen den Energiebonus zurückzahlen, da sie die Einkommensgrenzen überschritten haben. Teuerungsbonus: Arbeitnehmer bekommen 3.000 EuroViele Arbeitnehmer können laut finanz.at auch 2024 noch von einer steuer- und abgabenfreien Teuerungsprämie von bis zu 3.000 Euro profitieren. Diese wurde

„Die Erhöhung in diesem wichtigen Bereich sichert die Kaufkraft und Einkommensentwicklung der Beschäftigten, was angesichts der notwendigen weiteren Attraktivierung der Branche wichtig ist“, so Christiane Mörth (Gewerkschaft GPA).

„Vor allem in der Berufsgruppe der Assistenten, in der die Einkommen vergleichsweise niedrig sind, wird die verbesserte Entlohnung besonders spürbar“, ergänzt Michaela Guglberger.