Hier ist Vorsicht geboten! Blitzeis und Schnee sind im Anmarsch! (KARTE)

In den kommenden Tagen ist auf Österreichs Straßen erhöhte Wachsamkeit geboten. Besonders in den Regionen Wien, Oberösterreich und Niederösterreich haben winterliche Verhältnisse mit Eis und Schnee, die seit Freitagfrüh vermehrt auftreten, zu gefährlich glatten Straßen und Wegen geführt. Die ersten Schneeflocken wurden bereits in Wien gesichtet.

Aktuelle Wetterlage und Warnhinweise

Laut der Unwetterzentrale herrscht in einigen Regionen Österreichs die höchste Warnstufe Rot. Besonders in Wien und Teilen von Oberösterreich und Niederösterreich ist Blitzeis zu erwarten, was sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger ein besonderes Unfallrisiko bedeutet. Auch Geosphere Austria schließt sich den Warnungen vor Glatteis und potenziell gefrierendem Regen an.

Wetterentwicklung am Wochenende

Bereits am späten Vormittag begann es in Wien zu schneien, und der Wetterbericht prognostiziert weiteren Schneefall in Teilen Salzburgs und der Steiermark. Im Süden und Westen des Landes zeigt sich zwischenzeitlich die Sonne, allerdings bleibt das Wetter im Norden und Osten trüb und es kann lokal stürmisch werden.

Am Samstag sind nur wenige Sonnenstunden zu erwarten. Während sich im Süden und Südosten gelegentlich die Sonne zeigt, dominieren überall sonst dichte Wolken. Im Laufe des Nachmittags wird erneut Regen erwartet.

Für Sonntag sind weiter sinkende Temperaturen angekündigt, was zu einem Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee in weiten Teilen des Landes führen könnte. Am Montag wird österreichweit Schneefall erwartet, auch in Wien ist mit leichten Schneefällen zu rechnen. Autofahrer sollten sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge mit der notwendigen Winterausrüstung ausgestattet sind, um auf den Straßen sicher unterwegs zu sein.

