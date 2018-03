Serbische Sängerin mit Geld überschüttet: 15 Tausend Euro in nur 45 Minuten! (VIDEO)

Dass Balkansänger auf diversen Feierlichkeiten mit Trinkgeld überschüttet werden, ist so gut wie jedem bekannt. Ungesehen ist jedoch die Summe, die diese junge „Zvezde Granda“-Sängerin in weniger als einer Stunde einheimste.

„Geldmagnet – Nadica Ademov“, so lautet der Titel eines YouTube-Videos von Anfang dieses Jahres. Auf ihm ist eine Balkanfeier in Dänemark zu sehen, auf welcher die Sängerin für Stimmung sorgte.

Dies wäre alles nichts Ungewöhnliches, wenn nicht Unmengen an Geldscheinen herumflattern würden und Nadica sich vor Kohle gar nicht retten konnte.

„Ich erinnere mich sehr gut, da ich rund 45 Minuten nur für einen jungen Mann gesungen habe und kaum zu Atem gekommen bin“, so Nadica kürzlich in einem Interview für „TV Happy“.

„Er hat mir so viel Geld gegeben, dass ich am Schluss mehr als 15 Tausend Euro hatte. Mir sind die Geldscheine aus der Hand gefallen, da ich so viele auf einmal nicht halten konnte“, so die Sängerin weiter.

Wie es auf der Feier in Dänemark abging, seht ihr im Video auf der nächsten Seite!