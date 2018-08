Serbische Sängerin verklagt NATO: „Wegen euch habe ich Krebs“

Nach einem Konzert in Leskovac sprach die Musikerin offen über ihre Krankheit und ihren Plan, wegen der Folgen des NATO-Bombardements vor Gericht zu ziehen.

Mira Škorić musste sich wegen ihrer Krebserkrankung bereits vier Mal einer Operation unterziehen. Sie kündigte auch an, sich einer Sammelklage im Oktober anzuschließen. Zahlreiche Bürger Serbiens ziehen gegen die NATO-Mitgliedsstaaten vor Gericht, da sie davon überzeugt sind, dass beim Luftangriff im Jahr 1999 krebserregende Munition verwendet wurde.

Lesen Sie auch: Serbien verklagt NATO wegen der Verwendung von Uranmunition Ein internationales Team aus Rechtsanwälten bereitet eine Klage gegen die NATO vor. Gegenstand der Anklage ist die mutmaßliche Verwendung von Uranmunition.

„Selbstverständlich muss man vor Gericht ziehen. Sie haben uns alle vergiftet! Und nicht nur verklagen, sondern an den Ohren durch die Krebsabteilungen unserer Krankenhäuser ziehen, in welchen zahlreiche Kinder liegen. Es ist einfach furchtbar. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich toll und gescheit diese Kinder sind, und sie müssen gegen etwas kämpfen, dass sie auffrisst“, so Škorić.

„Ich bin eine Kämpferin und mag es nicht, mich selbst zu bemitleiden. Ich mag es nicht, über diese Krankheit offen zu sprechen, ich brauche keine Hilfe und kämpfe alleine. Aber ich muss zugeben, dass mich einige Schlagzeilen schon sehr verletzt haben“, zeigte sich die Sängerin offen und fügte hinzu:

„Es stimmt, ich wurde vier Mal operiert. Darüber habe ich nie in der Öffentlichkeit gesprochen, allerdings habe ich mich nun dazu entschieden, offener damit umzugehen, um das Bewusstsein zu erhöhen. Andere sollen nicht den gleichen Fehler wie ich begehen, und den Arzt erst sehr spät aufsuchen. Dies ist vor allem im Süden Serbiens wichtig, wo die Anzahl an Krebserkrankten aufgrund des Bombardements am höchsten ist.“