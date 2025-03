Serbische Studenten radeln von Novi Sad über Wien nach Straßburg

Engagierte Studenten der Universität Novi Sad starten eine Radtour nach Straßburg. Ihr Ziel: internationale Aufmerksamkeit für Serbiens Missstände.

Eine Gruppe engagierter Studenten der Universität Novi Sad plant eine herausfordernde Radtour nach Straßburg, Frankreich, um auf die fehlende Reaktion serbischer Institutionen auf problematische Ereignisse seit dem 1. November 2024 aufmerksam zu machen. Die Tour, die ursprünglich für 12 Tage angesetzt ist, könnte sich aufgrund unvorhergesehener Umstände verlängern.

Organisiert wird diese Aktion von der Arbeitsgruppe für Medien und Kommunikation der Fakultät für Technische Wissenschaften der Universität Novi Sad. Die Studenten koordinieren ihre Bemühungen eng mit Kollegen aus Universitätsstädten entlang der Route, um notwendige logistische und moralische Unterstützung zu erhalten. Europäische Parlamentsabgeordnete haben signalisiert, dass sie die Studenten bei ihrer Ankunft empfangen möchten.

Ziel und Unterstützung

Das Ziel der Tour ist es, internationale Institutionen zu informieren und Druck auf serbische Behörden auszuüben, um mediale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die Fahrt durch bedeutende europäische Städte soll zudem die Unterstützung von serbischen Landsleuten im Ausland mobilisieren und internationale Beziehungen zwischen Studenten in den Universitätsstädten fördern. Die Studenten planen, Berichte an Institutionen zu übergeben, die sich für die Ereignisse in Serbien interessieren könnten. Diese Aktion ist eine Reaktion auf die Missachtung zahlreicher Menschen- und Verfassungsrechte in Serbien, ohne dass die zuständigen Stellen reagiert hätten. Deshalb wenden sie sich an internationale Institutionen wie die Parlamentarische Versammlung des Europarats, den Menschenrechtskommissar, die Direktion für Demokratie und Menschenwürde, das Ministerkomitee, das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und die EU-Agentur für Grundrechte.

Teilnehmer und Logistik

Aufgrund der Komplexität und Länge der Tour ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Die körperliche Fitness und Fahrradtauglichkeit der Teilnehmer werden überprüft. Jeder Teilnehmer muss mindestens 200 Euro für Notfälle mitführen. Sollte ein Teilnehmer vorzeitig die Tour abbrechen müssen, wird er in die nächste größere Stadt gebracht, um von dort nach Novi Sad zurückzukehren. Das Logistikteam kümmert sich in solchen Fällen um das Fahrrad. Bei ausreichenden Spenden könnten die Kosten für eine unerwartete Rückkehr erstattet werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 bis 80 Personen begrenzt, abhängig von den logistischen Möglichkeiten und der Anzahl der Interessierten. Derzeit werden Bargeldspenden im Rektorat der Universität Novi Sad entgegengenommen, während ein Girokonto eingerichtet wird.

Reiseplan

Der Reiseplan sieht vor, dass die Radfahrer am ersten Tag um 8 Uhr in Novi Sad starten und kurz vor halb drei in Subotica ankommen. Am zweiten Tag führt die Route nach Budapest, mit einer Übernachtung in einem kleineren Ort im Süden Ungarns. Am dritten Tag geht es über Dömsöd und Szerelemlakat nach Budapest. Am vierten Tag legen sie 200 Kilometer bis nach Bratislava zurück. Am fünften Tag erreichen sie Wien gegen 15:30 Uhr. Der sechste Tag führt sie 133 Kilometer nach Emersdorf an der Donau. Am siebten Tag passieren sie Albern und übernachten in Linz. Der achte Tag umfasst 115 Kilometer bis Vilshofen. Am neunten Tag erreichen sie München, wo sie übernachten. Am zehnten Tag legen sie 67 Kilometer zurück und kommen um 15 Uhr in Augsburg an. Am elften Tag übernachten sie in Stuttgart, bevor sie am zwölften Tag nach Straßburg weiterreisen.

Die Ankunft in Straßburg ist für 18 Uhr geplant, nach vier Pausen am letzten Tag.