Serbischer Bahnsteig-Schubser terrorisiert Dorfbewohner!

Teile diesen Beitrag:







Jackson B., ein 28-jähriger Serbe kosovarischer Herkunft, soll eine 34-jährige Mutter aus reiner Mordlust vor einen Zug gestoßen haben. Der Mann ist bekannt für seine Grausamkeit.

Am Samstagvormittag schubst Jackson B. die 34-jährige Mutter Anja N. vor einen einfahrenden Zug, am Bahnhof Voerde in Nordrhein-Westfahlen. Die Frau wurde vom Regionalexpress erfasst und starb noch vor Ort.

Unter den Anwohnern war der Täter bereits für seine Grausamkeit bekannt. Er soll, in der rund 4.000 Einwohner großen Ortschaft, regelmäßig für Terror gesorgt haben, dabei soll er erst seit einem Jahr in dem Dorf wohnen. Nachbarn berichten, dass er oft halbnackt am Fenster pöbeln soll und sich kaum wer auf die Straße traut, wenn er vor dem Haus steht.

Lesen Sie auch: Serbischer Justizbeamter verkaufte Drogen an Häftlinge In der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) besteht der Verdacht, dass ein Justizwachebeamter mit Drogen und Handys gedealt haben soll.

Gemeinsam mit seinem 32-jährigen Bruder soll er mehrfach gedroht haben, das ganze Dorf „platt zu machen“. Vergangenen März sollen die beiden in das Haus eines Rentnerpaares eingebrochen und die beiden Senioren bedroht haben. Als die Polizei eintraf, griffen die alkoholisierten Vandalen die Beamten an und verletzten einen der Polizisten. Einige Wochen später attackierte Jackson B. Autofahrer vor seinem Haus an, ebenfalls in Begleitung seines aggressiven Bruders. Sie wollten Anhänger vorbeifahrender PKWs umkippen.

Trotz vieler Anzeigen, unter anderem Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen den Mann, war der Serbe bis Samstagvormittag auf freiem Fuß. Nach dem Mord an Anja N. hielten Zeugen den Täter fest, bis die Polizei eintraf und ihn sofort verhaftete. Am gleichen Tag noch, wurden Mordermittlungen gegen ihn aufgenommen. Ihm wird vorgeworfen das Opfer heimtückisch und aus Mordlust vor den einfahrenden Zug geschubst zu haben. Demnach sei ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden.