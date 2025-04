Severina singt zu „moja Jugoslavijo“ – Bijelo Dugme vereint die Region mit Comeback

Bijelo Dugme rockte die Arena Zagreb mit einem fulminanten Comeback. Prominente wie Severina feierten die legendäre Band und ihre kulturelle Bedeutung.

Die legendäre Band Bijelo Dugme, einst ein musikalisches Aushängeschild der ehemaligen Jugoslawien, feierte am Freitagabend in der Arena Zagreb ihr erstes von drei geplanten Konzerten. Die Musiker Goran Bregovic, Alen Islamovic, Mladen Vojicic Tifa, Djidji Jankelic, Zoran Redzic und Ogi Radivojevic boten dem Publikum eine mitreißende Show mit ihren größten Hits. Unter den begeisterten Zuschauern befand sich auch die bekannte Sängerin Severina. Sie teilte ihre Eindrücke und Erinnerungen an das Konzert in den sozialen Medien, wo sie auch Fotos und Videos des Abends veröffentlichte und mit Goran Bregovic posierte. Begleitet wurde sie von der Künstlerin Alka Vuica.

Kulturelle Bedeutung

In einem ausführlichen Post reflektierte Severina über die kulturelle Bedeutung von Bijelo Dugme in der Region, die einst als Jugoslawien bekannt war. Sie beschrieb die Band als Symbol einer Ära, die für Rock’n’Roll und die positiven Aspekte der ehemaligen Nation stand. Ihre erste Platte, die sie erwarb, war „Uspavanka za Radmilu M.“, und sie erinnerte sich daran, wie die Musik ihre Jugend prägte. 1985, im Alter von 13 Jahren, erlebte sie die Band erstmals live und erinnerte sich daran, wie die Tribünen in Gripe damals die andere Seite erblickten.

Severina betonte die verbindende Kraft der Musik von Bijelo Dugme in einer gespaltenen Region und dankte den Bandmitgliedern für ihre unvergesslichen Lieder, insbesondere Alen Islamovic und Tifa. Sie sprach über die gemeinsame Sprache der Musik, die in Zeiten politischer Spaltung eine Brücke bildete. „Pljuni i zapjevaj, moja Jugoslavijo…“ – sie forderte dazu auf, die gemeinsame Sprache zu singen und die Musik zu feiern, die das Volk zusammenhält, während andere zu trennen versuchten.

Kontroversen und Rückkehr

Zusätzlich veröffentlichte Severina ein Video, in dem sie ein Lied der Band mitsingt, das einst von Vardar bis Triglav populär war, jedoch im letzten Jahr Kontroversen in den rechten Medien in Serbien und Kroatien auslöste. Das Konzert in Zagreb markierte die Rückkehr von Bijelo Dugme in die Stadt nach 20 Jahren. Die Tournee „Doživjeti stotu“ feiert das 50-jährige Bestehen der Band, mit weiteren Konzerten am 29. März und 24. Mai in der Arena Zagreb.