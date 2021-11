Shoppingcenter: Teenagerin auf Toilette vergewaltigt

Im bekannten Hamburger “Europa Passage”-Einkaufszentrum wurde ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt.



Das 15-jährige Mädchen brach in der U-Bahn komplett in Tränen aus. Sie erzählte den Fahrpassagieren, dass sie soeben auf der Toliette eines Shoppingcenters vergewaltigt worden war. Ein Fahrgast hat umgehend die Rettung alarmiert und das junge Mädchen wurde in ein Klinikum gebracht. Derzeit fahndet die deutsch Polizei nach dem mutmaßlichen Vergewaltiger.

Täter hatte Mitarbeiter-Passwort:

Das Mädchen war auf dem Weg zur “Europa Passage” in der Stadt gewesen, wo sie von einem jungen Mann mit dunklen, gelockten Haaren plötzlich angesprochen wurde. Als die Schülerin sagte, dass sie aufs Klo gehen müsse, habe er sie zu einer Mitarbeiter-Toilette des Einkaufszentrums gebracht. Das WC war gesichert, dass er das Passwort des gesicherten Bereichs tippte. Am Klo fiel er über das Mädchen her.

Der Mann mit ausländischen Wurzeln, soll gleich danach die Flucht ergriffen haben. Die Ermittlungen und Fahndungen laufen auf Hochtouren.

Quelle: Heute-Artikel