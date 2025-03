Sicherheitsalarm: Vier Schulen bleiben heute geschlossen

Vier Schulen in Neusiedl am See bleiben am 25. März 2025 geschlossen. Ein sicherheitsrelevanter Hinweis löst Homeschooling aus.

Am Dienstag, dem 25. März 2025, bleiben in Neusiedl am See, Burgenland, vier Schulen geschlossen. Betroffen sind die Handelsakademie/Handelsschule (HAK/HAS), das Pannoneum, das Gymnasium und die Sportmittelschule. Die Schließung erfolgt aufgrund eines sicherheitsrelevanten Hinweises, der in einer der Schulen entdeckt wurde und sich auf den nächsten Tag bezieht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hält jedoch weitere Details aus ermittlungstaktischen Gründen zurück.

Homeschooling als Vorsichtsmaßnahme

Die Burgenländische Volkszeitung (BVZ) berichtete online über den Vorfall. In einer E-Mail, die am Montagabend von Alexandra Laminger, der Direktorin des Pannoneums, an die Eltern der betroffenen Schüler gesendet wurde, wurde mitgeteilt, dass anstelle des Präsenzunterrichts Homeschooling stattfinden wird. In der Nachricht hieß es: „Aufgrund eines sicherheitsrelevanten Hinweises, der in den Räumlichkeiten der Schule gefunden wurde und sich auf den morgigen Tag bezieht, hat sich die Bildungsdirektion dazu entschlossen, als vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme für den 25. März 2025 an den Schulen Pannoneum und HAK in Neusiedl/See Homeschooling anzuordnen.“ Der Hinweis wurde der Polizei übergeben und wird derzeit überprüft.

Ermittlungen und Kommunikation

Polizeisprecher Helmut Marban bestätigte den Inhalt der E-Mail und erklärte, dass vorerst keine weiteren Informationen veröffentlicht werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch die Eltern und Schüler des Gymnasiums und der Sportmittelschule wurden in den späten Abendstunden des Montags darüber informiert, dass ebenfalls Homeschooling für den 25. März gilt. Die Bildungsdirektion Burgenland traf diese Entscheidung nach zahlreichen Anfragen besorgter Eltern, wie aus einem Elternbrief des Gymnasiums hervorging.