Sicherheitsfest: WEGA, Hubschrauber und Hunde-Shows

Am Wiener Rathausplatz findet am 25. und 26. Oktober 2024 das alljährliche Sicherheitsfest zum Nationalfeiertag statt. Dieses Event bietet Einblicke in die Arbeit der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, darunter die Polizei-Spezialeinheit WEGA und verschiedene Rettungshundeeinheiten.

Vielfältige Beteiligung und Unterhaltung

Das Sicherheitsfest wird durch die Vielzahl der Organisationen des Wiener K-Kreises unterstützt. Dieses Netzwerk, das „K“ steht für Katastrophenhilfe und -schutz, Kommunikation sowie Kompetenz, umfasst Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Mitwirkende sind unter anderem die Berufsfeuerwehr, Berufsrettung, Feuerwehrjugend, der Gesundheitsdienst der Stadt Wien, die Polizei, das Bundesheer, die Wiener Linien, das Veterinäramt, die Wasserrettung und Wien Energie.

Programm für Jung und Alt

Das Wiener Sicherheitsfest ist an beiden Tagen bei freiem Eintritt zugänglich: Am 25. Oktober von 9.00 bis 14.00 Uhr und am 26. Oktober von 9 bis 17.00 Uhr. Besonderes Augenmerk liegt am Freitag auf Schulklassen, die von einem speziell auf sie zugeschnittenen Programm profitieren können. Doch der Zugang steht allen Interessierten offen, bereits am ersten Veranstaltungstag sind Besucher willkommen. Ein Höhepunkt ist die Präsentation von Notarzthubschrauber „C9“ und Polizeihubschrauber „Libelle“. Erstmals wird der neue Bettenintensivtransporter der Wiener Berufsrettung vorgestellt.

25. Oktober 2024 (Freitag):

9.30 Uhr: Polizeidiensthunde

10.30 Uhr: Verhalten im Brandfall

11.30 Uhr: Was tun bei Herzstillstand?

Am Samstag ergänzt das Fest sein Angebot mit Ausschnitten aus dem derzeit im Raimund Theater gespielten Musical „Das Phantom der Oper“ und bietet auch die Möglichkeit zur Blutspende.

26. Oktober 2024 (Samstag):

10 Uhr: Konzert der Polizeimusik Wien

11 Uhr: Verhalten im Brandfall

11.30 Uhr: Was tun bei Herzstillstand?

12.10 Uhr: Therapiebegleithunde

12.30 Uhr: Rettungshunde

13.30 Uhr: WEGA – Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung

13.45 Uhr: Polizeidiensthunde

14.30 Uhr: Konzert der Polizeimusik Wien

15 Uhr: Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus Phantom der Oper

16 Uhr: Verkehrsunfall

Die Besucher erwartet eine Reihe von Demonstrationen, darunter Vorführungen von Polizeihunden, Rettungshunden, Therapiebegleithunden und der WEGA. Praktische Anleitungen für den Ernstfall – sei es bei Bränden, Verkehrsunfällen oder einem Herzstillstand – sind ebenfalls Teil des Programms.

