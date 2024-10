Gestohlenes Auto nach elf Jahren bei Grenzkontrolle entdeckt – Kosovare in Haft

Am späten Abend des 22. Oktober führte die Polizeiinspektion Tumeltsham eine routinemäßige Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Suben auf der A8 Innkreisautobahn in Richtung Wels durch. Gegen 23:35 Uhr geriet ein 32-jähriger kosovarischer Staatsbürger in den Fokus der Beamten. Was zunächst wie eine gewöhnliche Überprüfung aussah, entwickelte sich rasch zu einem bemerkenswerten Fall.

Die Kontrolle des Wagens brachte Unregelmäßigkeiten zutage, die bei den Polizisten den Verdacht auf ein manipuliertes Fahrzeug weckten. Eine ausführliche Untersuchung der Fahrzeughistorie bestätigte diesen Verdacht: Das Auto war im Dezember 2013 in Italien als gestohlen gemeldet worden.

Konsequente Maßnahmen vor Ort

Der Fund ließ den Beamten keine andere Wahl, als das vermeintlich unsichere Fahrzeug vorläufig sicherzustellen. Der Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Besitz gestohlenen Eigentums in Gewahrsam genommen. Dies geschah trotz der späten Stunde und der ungünstigen Wetterbedingungen, die die Beamten nicht von ihrer gründlichen Arbeit abhalten konnten.

Nach Abschluss der Vernehmung beschloss die Staatsanwaltschaft Ried, den 32-jährigen Fahrer vorerst auf freiem Fuß zu belassen. Gegen ihn wurde jedoch eine Anzeige erstattet.