AMS: Jeder zweite Ausländer ist arbeitslos

Die aktuelle Arbeitslosigkeit in Österreich liegt im internationalen Vergleich mit 6,6 Prozent auf einem moderaten Niveau. Doch ein genauerer Blick auf die Statistik offenbart eine deutliche Ungleichheit zwischen den Arbeitslosenquoten von Inländern und Ausländern. Die neuesten Daten des Arbeitsmarktservice (AMS) für das Jahr 2024 sind ernüchternd.

Hürde: Deutschkenntnisse und Nostrifikationen

Ausländer sind in Österreich im Vergleich zu Österreichern überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote unter Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft beläuft sich laut AMS auf 11,87 Prozent, verglichen mit lediglich 4,67 Prozent bei Einheimischen. Diese Unterschiede spiegeln erhebliche Herausforderungen wider, mit denen ausländische Arbeitnehmer konfrontiert sind. Wesentliche Faktoren, die ihren Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren, sind, wie allgemein bekannt, Sprachbarrieren, unzureichend anerkannte Qualifikationen und andere Integrationshürden.

Welche Bevölkerungsgruppen sind betroffen?

Zu Beginn des Jahres 2024 lebten etwa 1,8 Millionen Menschen ohne österreichische Staatsbürgerschaft in Österreich. Innerhalb dieser Gruppe stellten Deutsche mit 232.000 Personen die größte nationale Gemeinschaft, gefolgt von Rumänen mit 153.000 und Türken mit 124.000. Mehr als die Hälfte dieser nicht-österreichischen Bevölkerung ist erwerbstätig, was etwa 900.000 Personen entspricht. Zum Vergleich stehen diesen Zahlen etwa 3,6 Millionen erwerbstätige österreichische Staatsbürger gegenüber.

Besonders stark betroffene Branchen

Besonders stark betroffen von Arbeitslosigkeit ist der Handel. Aktuell sind hier 41.760 Personen als arbeitslos gemeldet. Auch der Gastronomie- und Hotelbereich verzeichnet mit 26.060 Arbeitslosen hohe Zahlen. Hier ist hinzuzufügen, dass laut AMS in der Tourismuswirtschaft der Anteil an ausländischen Erwerbstätigen besonders hoch ist. Ein besonders bemerkenswerter Anstieg der Arbeitslosigkeit wurde im August 2024 beobachtet, vor allem beeinflusst durch Schwächen im Bausektor. Dennoch rangiert der Bausektor in der Rangordnung der Branchen mit den meisten Arbeitslosen noch auf Platz 5 der häufigsten Arbeitslosigkeit unter Ausländern.