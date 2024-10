67-Jährige in Mehrparteienhaus erstochen: Sohn festgenommen

Am Donnerstag nahm die Polizei einen tatverdächtigen Mann fest, zwei Tage nachdem seine 67-jährige Mutter in Adnet, Tennengau, tödlich verletzt wurde. KOSMO berichtete. Der Verdächtige soll seine Mutter mit einem Küchenmesser angegriffen haben.

Hintergründe des Vorfalls

Die 67-jährige Frau, wohnhaft im Berchtesgadener Land in Bayern, befand sich zu einem ihrer regelmäßigen Besuche bei ihrem 31-jährigen Sohn im Adneter Ortsteil Waidach. Die Leiche der Frau wurde in der Wohnung des Sohnes gefunden, der auch Mieter der Objekte ist. Polizeisprecher Hans Wolfgruber bestätigte am Donnerstag die Festnahme und erklärte, dass die Auswertung der Beweise zur Verhaftung des Mannes, eines Österreichers, geführt hatte.

Ermittlungen und Reaktionen

Nach der Entdeckung der Leiche am Dienstagabend führten die Behörden einen Großeinsatz durch und suchten nach dem Täter – leider erfolglos. Die Polizei hatte daraufhin in den letzten Tagen mehrere Bewohner des Mehrparteienhauses, in dem etwa acht Personen leben, befragt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme an, nachdem sich der Sohn bei seiner Vernehmung wiederholt in Widersprüche verwickelte.

Auch die Spurenlage und bisherige Ermittlungsergebnisse stimmten nicht mit den Aussagen des Verdächtigen überein. Der Mann befindet sich nun in der Justizanstalt Salzburg und zeigt sich bislang nicht geständig. Hinweise auf weitere Beteiligte liegen nicht vor. Die genauen Umstände der Tat sowie das mögliche Motiv sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen.